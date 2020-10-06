Bilgisayarlarımıza virüs programları indirmek, potansiyel olarak bizleri ve sistemlerimizi birçok tehditten koruyor. Ancak eğer spesifik bir dosya taraması yapılacaksa, online virüs tarama siteleri yardımımıza koşabiliyor.

Online virüs taraması yapabileceğiniz siteler, bilgisayarınızdaki antivirüs programını kullanmanıza gerek kalmadan, spesifik dosyalar üzerinde virüs taraması görevini gerçekleştiriyor. Kullanması oldukça basit olan bu siteler sayesinde, virüslü olabilecek dosyaları söz konusu siteye upload ederek, bir tehdit içerip içermediğini kontrol edebiliyorsunuz.

Tabii online virüs tarama yapabildiğiniz sitelerin avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da bulunuyor. Birden fazla dosyayı aynı anda yükleyememeniz, ücretsiz olarak sınırlı hizmet sunmaları ve benzeri gibi durumlar bu dezavantajlara örnek verilebilir. Hazırsanız gelin hep birlikte ücretsiz online virüs tarama sitelerine yakından bakalım.

Online virüs tarama yapabileceğiniz en iyi internet siteleri:

VirusTotal

MetaDefender Cloud

Avira

Jotti’s Malware Scan

Kaspersky VirusDesk

FortiGuard Online Scanner

VirusTotal

Kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik gibi unsurlar göz önünde bulundurulduğunda VirusTotal, oldukça başarılı bir iş ortaya çıkartıyor. VirusTotal sayesinde, ZIP ve RAR arşiv dosyaları dâhil her türlü dosyayı siteye yükleyerek çeşitli virüs tarama motorları sayesinde virüs taramanızı kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat dezavantaj olarak her seferinde tek bir dosya tarayabiliyorsunuz ve bu tek bir dosyanın boyutu en fazla 550 MB olabiliyor.

Bunun dışında Chrome, Firefox ve Microsoft Edge tarayıcılarına uzantı olarak eklenebilen VirusTotal, internet sitelerini ve indirmeleri de zararlı yazılım ve zararlı linkler yönünden tarayabiliyor. E-posta yoluyla da tarama yapabilen VirusTotal, [email protected] adresine yolladığınız dosyaları sizin için tarıyor. Ayrıca tüm bunların yanı sıra VirusTotal’ın Android için mobil uygulaması da bulunuyor. Bu özellikler nedeniyle VirusTotal, kullanıcıya en iyi hizmeti sunan ücretsiz virüs tarama sitelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

MetaDefender Cloud

Piyasada bulunan ücretsiz online virüs tarama yapan sitelere kıyasla daha kesin ve iyi sonuçlar verebilen MetaDefender Cloud; yüklediğiniz dosyaları Microsoft, Kaspersky, McAfee ve AVG gibi popüler antivirüs servisleri dâhil 30’un üzerinde antivirüs motorundan geçirerek kapsamlı bir aramaya tabi tutuyor. Fakat MetaDefender’ın en büyük dezavantajı; tek seferde sadece tek bir dosya yükleyebilmeniz ve bu dosyanın boyutunun en fazla 140 MB olabilmesi.

MetaDefender Cloud’un bazı ücretsiz online virüs tarama sitelerinden bir diğer farklı yönü de 7Z ve exe formatında ki dosyaları da yükleyip tarayabilmeniz. Ayrıca MetaDefender; fotoğraf, video ve benzeri medya dosyalarını tarayabiliyor ve bunun yanında IP, URL ve Domain taraması yapabiliyor. Chrome için de bir uzantısı bulunan MetaDefender, uzantı sayesinde internet sitelerini ve indirmeleri otomatik olarak kullanıcılar için tarayabiliyor.

Avira

Yılların antivirüs programı olan Avira, bir süredir kullanıcılarına online virüs tarama hizmeti de sunuyor. Diğer ücretsiz virüs tarama siteleriyle hemen hemen aynı mantıkta çalışan Avira, taramalarını sadece kendi antivirüs motoru üzerinden gerçekleştiriyor. Dosya tarama yönünden ise diğer seçeneklerin bir adım önüne geçen Avira, kullanıcılara en fazla 50 MB’lık 5 adet dosyayı tek seferde yükleme imkânı tanıyor.

Dosya sistemiyle aynı şekilde 5 farklı URL’yi de aynı anda tarayabildiğiniz Avira’nın, sonuçları size ulaştırmak için e-posta bilgisi istediğini de belirtmekte fayda var. Ayrınca VirusTotal’de olduğu gibi Avira’da da dosyalarınızı e-posta yoluyla [email protected] adresine yollayıp virüs taraması yaptırabiliyorsunuz.

Jotti’s Malware Scan

Jotti’s Malware Scan, listede bulunan diğer ücretsiz online virüs tarama sitelerine göre ortalama bir performans gösteren site. Piyasadaki birçok virüs tarama sitesi gibi tek seferde bir dosya yükleyebildiğiniz Jotti’s Malware Scan’de dosyaların her biri en fazla 100 MB olabiliyor. 12’nin üzerinde farklı virüs motorundan geçen dosyalarınız ise oldukça açıklayıcı sonuçlar ile kullanıcılara sunuluyor.

Verdiği sonuçlarda şüpheli bulunan yazılımları, gerçekten zararlı olan yazılımlardan oldukça başarılı bir şekilde ayıran Jotti’s Malware; sürekli önünüze reklamlar çıkan site arayüzü, yavaş tarama yapması gibi dezavantajlara sahip. Bazı zamanlarda ise yoğunluğa göre Jotti sizleri sıraya alıp, nispeten uzun süreler beklemenize sebep olabiliyor.

Kaspersky VirusDesk

Uzun yıllardır zararlı yazılımlardan korunma sektöründe en tanınan isimlerden biri olan Kaspersky, ücretsiz online virüs tarama sitesiyle de kullanıcılara hizmet veriyor. Kullanımı gayet basit olan bu sitede URL linkini yapıştırıp veya yükleme butonuna basıp dosyanızı yükleyerek basit bir şekilde tarama yapabiliyorsunuz ve sonuçlarınız da aynı sayfa üzerinde karşınıza çıkıyor.

Tek seferde sadece 50 MB’a kadar dosya yükleyebiliyor olmanız ise Kaspersky VirusDesk’in en büyük dezavantajı olarak nitelendiriliyor. Bunun dışında Kaspersky, piyasada bulunan diğer virüs tarama sitelerine göre daha hızlı taramalar gerçekleştiriyor ve sonuçları çok detaylı bir şekilde kullanıcılara sunuyor. Güvenilirliği ve tecrübesiyle ön plana çıkan Kaspersky, kullanıcılara yılların popüler virüs tarama motorunun hizmetini ücretsiz bir şekilde sunuyor.

FortiGuard Online Scanner

Kullanımı en basit online virüs tarama sitelerinden biri olan FortiGuard Online Scanner, listede bulunan diğer virüs tarama siteleriyle hemen hemen aynı mantıkta çalışıyor. Taramak istediğiniz dosyayı yüklüyorsunuz, e-posta adresinizi giriyorsunuz ve kısa sürede sonuçlar elinize ulaşıyor. FortiGuard’ın bu kullanışlılığının önündeki en büyük engel ise dosya boyutu oluyor, çünkü FortiGuard’da en fazla 10 MB’a kadar dosya taraması yapabiliyorsunuz.

10 MB ile sınırlı olan dosya boyutu FortiGuard’ın en büyük dezavantajı olurken; bu sitenin, listede bulunan bazı diğer online virüs tarama siteleri gibi uzantı olarak ekleme olanağı da bulunmuyor. Yine kullanımı oldukça kolay olan FortiGuard, küçük dosyalarınızı hızlı bir şekilde taramak istiyorsanız elinizin altında bulundurabileceğiniz bir online virüs tarama sitesi.

En iyi ücretsiz online virüs tarama siteleri nelermiş? Yakından bir göz attığımız içeriğimizin sonuna geldik. Online virüs tarama siteleri, özellikle bilgisayarına antivirüs programı indirmek ve bu programları satın almak istemeyen kullanıcılar için oldukça faydalı oluyor. Sizler online virüs tarama siteleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede bulunan sitelerden birini veya birkaçını günlük olarak kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.