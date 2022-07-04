Motherboard'ın Youtube kanalında yayınlanan CRYPTOLAND adlı belgesel serisinin 5. bölümünde kripto paraların sosyal ve kültürel yapıyı nasıl dönüştürdüğü ele alınıyor. Kripto paraların geleceği şekillendirme misyonu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak şimdi bahsedeceklerimiz kulağa biraz ilginç gelebilir.

Erotik içerik üreticileri ve seks işçileri bankalar tarafından yaptıkları iş ve yaşam tarzları nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını, bu nedenle de kripto paraları tercih etmeye yöneldiklerini söylüyor.

Belgeselde, erotik içerik üreten kişilerin normal ödeme yöntemlerinin işlediği tüm platform ve uygulamalar tarafından yasaklandıkları söylenmektedir. Aslına bakılırsa seks işçileri ve erotik içerik üreticileri verdikleri hizmet karşılığında bu şekilde bir karşılık almaktan pek hoşnut değil. Bu nedenle de kimliklerinin bir parçası olmaktan rahatsızlık duymayan kripto para birimine yöneldikleri görülüyor.

İçerik üreticileri, müşterilerine özel iç çamaşırları, video klipler veya çoraplar üreterek yaşamlarını idame ettiriyor. Seks işçilerinin rahatsız olduğu şey ise yaptıkları yüzünden bankaların muhafazakâr yapısıyla karşılaşmak.

Seks işçileri ve erotik içerik üreticilerinin bankalar yerine kriptolara yönelmesi, işlerine ket vuranın olmayacağını bilmelerinden kaynaklanıyor.

İçerik üreticileri ve seks işçileri uzaktan, anonim olarak işlerini yapabilmek istiyor, bu nedenle de bankaların tutucu yapısından uzaklaşıyor. Kripto paralar, geleneksel finans yöntemlerine göre anonim işleyen bir mekanizmaya sahip olduğu için ödemeler takip edilemiyor. Kripto paraların ödeme yönteminin merkezsiz olması, yıllardır tercih edilen geleneksel ödeme yöntemlerinin yerini almaya rakip diyebiliriz.

Artık NFT ve kripto paralar sayesinde porno endüstrisi kendini yenilemiş vaziyette. Belgeselde daha önceden OnlyFans’ın geleneksel yöntemlerin çıkardığı sorunlar nedeniyle abonelerini kaybettiği işleniyor. Ayrıca Visa ve Mastercard’ın Pornhub ile yolları ayırarak oradaki yüzlerce çalışanın işini yapmasına engel olduğu da ifade ediliyor.

Görüldüğü gibi geleneksel ödeme yöntemleri erotik içerik üreticilerin daha fazla maddi kayba yol açmasına neden olmuş. Peki kriptonun bu durumda avantajı ne?

Kriptolar, erotik içerik üreticiler için geleneksel bankalar gibi elden para alma zorunluluğu getirmiyor. Seks işçilerinin müşterileri, ödedikleri parayı kripto para yönteminde daha kolay geri alabiliyor ve seks işçileri için bu bir avantaj.

Bu bakımdan kripto paralar, kültürel kalıpları yıkma konusunda oldukça işlevsel diyebiliriz. Aynı zamanda bitcoinler yeni bir kültür yaratabilecek potansiyelde ve bu nedenle kullanıcılar için kültürel bir çekiciliğe sahip.

Kripto paralara yatırım yapan birçok ünlü isim olduğu gibi ünlü sosyal medya devlerinden Twitter, TikTok ve Reddit gibi örneklerin de bitcoini desteklediği görülüyor. Bu nedenle kripto paralar, sıradan insanların yanında işini dijital ağlar kullanarak yapan birçok insanın ilgisini çekiyor.

Sosyal medyanın dili kripto paralarla inşa ediliyor!

Sosyal medyada birçok hizmet bedeli için artık kripto paralarla ödeme yapılıyor. Ödemenin kendisi bile sosyal oldu denilebilir. Tüketicilerin finansal karar verme davranışlarını inceleyen profesör Utpal Dholakia, sosyal medyanın insan davranışını yönlendirdiğini söylemekte.

Sosyal medyanın dilinin kripto paralara yapılan yatırımlar üzerinden inşa edilmesi, insanların kriptolara daha fazla yatırım yapmasını ve yatırımlarında risk almasını sağlıyor. Düşündüğünüzde hisse senedi fiyatlarına düzenli olarak bakmak size sıkıcı gelebilir.

Artık bitcoin gibi sürekli farklı dinamiklerle seyreden bir yatırımın olması heyecanı hep dorukta tutuyor. Bitcoin'i günde 10 veya 20 kez kontrol etseniz de sıkılmıyorsunuz çünkü hep değişen bir skala görüyorsunuz. Böylelikle kripto paralar, bir gün zengin olacağını bildiğin bir geleceği hayal etmek için yaratıcı bir teknoloji oluyor.

Bir gün köşeyi dönecekmişsin gibi…

Kripto paraların, zamanla üretilebilecek bir zenginliğin kapısını araladığı düşünülüyor. Kriptolar, özellikle genç kesim için ciddi bir yatırım nesnesine dönüşmüş durumda. Küresel ekonomi dijital ekosisteme daha fazla yatırım yapılması yönünde bir ilerleme gösteriyor.

Yatırımından, paranın transferine kadar her şey fiziksel bir şeye bağlı olmadan yapılıyor. Kağıtsız ve masrafsız olması işleri daha da kolaylaştırıyor. Kriptolar, normal para birimlerine benzese de dijital bilgi alışverişi için tasarlanan bir değişim aracı olarak karşımıza çıkıyor. Kriptoların dijital bilgi alışverişini sağlarken dolandırıcılığı önlemesi de tercih edilebilirlik açısından bonus oluyor.

Güvenlik açığı yok! Her şey kontrol altında…

Kripto para birimi merkezi olmadığı için tamamen sahibine aittir. Hükümetlerin veya bankaların kontrolü bulunmaz. Madeni para sahiplerinin bilgileri, kayda alınır ve şifrelenir ancak kriptolar için böyle bir durum söz konusu değildir.

Ayrıca Blockachain teknoloji sayesinde hacklenemez özelliktedir ve bu sayede kimlik hırsızlığının önüne geçilir. Seks işçileri ve içerik üreticilerinin mustarip olduğu konulardan biri de bu gizlilik meselesiydi.

Yaptıkları iş nedeniyle geleneksel bankaların takibine takılmamak, işlerinin gizlilik içerisinde yürütülebilmesi kripto paraların değişim değerini ortaya koyuyor diyebiliriz. Ayrıca kripto paralara erişim kolaylığının olması, tek ihtiyacın bir internet bağlantısı ile akıllı cihaz olması seks işçileri için kriptoların daha tercih edilebilir olduğunu gösteriyor.

Kaynaklar: 1, 2, 3