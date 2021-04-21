Yeni Opel Crossland Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyatları

Alman otomotiv sektörünün popüler üyesi Opel’in SUV ailesinde yer alan Crossland, 2021’i yeni bir solukla karşıladı. Yenilenen dış ve iç tasarımına ek olarak yakıt tüketimindeki gelişimle de göze çarpan Crossland’in başlangıç fiyatı 216.900 TL iken en donanım paketinin fiyatı 314.900 TL.

Otomotiv devi Almanya’nın önemli markalarından biri olan Opel’in SUV sınıfında yer alan Crossland, yeni tasarım anlayışı ve gelişmiş teknolojileriyle 2021’e giriş yaptı. Geçtiğimiz yıllara göre çok daha farklı bir dış tasarımla ve kişiselleştirmeyle kullanıcıları selamlayan Crossland, şehir içi kullanıma oldukça uygun bir SUV olarak satışa sunuldu.

2021’e 4 farklı donanım paketiyle giriş yapan Crossland, en baz donanımında bile tamamen LED farları standart olarak sunuyor. Crossland’in üst donanımlarında ise kullanıcıları şımartacak bazı kişiselleştirmelerin kilidi açılıyor. Bu yazımızda Opel Crossland’in teknik detaylarına, tasarımına ve fiyat listesine göz atacağız.

Tasarım:

Dış tasarım: Sert ve yumuışak çizgilerin karışımı

2021 Crossland’i yeni bir tasarım anlayışıyla kullanıcıların beğenisine sunan Opel, tamamen şehir odaklı bir otomobile odaklanmış gibi görünüyor. Arkada konumlandırılan farların arasındaki siyah şeritle birlikte daha dikkat çekici bir hava elde eden Crossland, bu şeridi maalesef opsiyon olarak satışa sunuyor.

Opel Crossland, yalnızca 2 adet jant boyutu vaad ediyor. Donanım paketlerine göre değişiklik gösteren 16 ve 17 inç boyutlarındaki jantlarda elmas kesim detayları da gözden kaçmıyor. Satın almayı düşünen kullanıcılar için de Crossland’in birçok farklı opsiyonel aksesuarı bulunduğunu hatırlatmakta fayda var.

İç tasarım:

Eski modellerine göre daha geniş bir sürücü ortamına sahip olan Crossland, yüksek oturma pozisyonu sayesinde kullanıcının trafiğe daha fazla hakimiyet kurmasına olanak sağlıyor. Tavan tasarımına da müdahale edebildiğiniz Crossland, panoramik cam tavanı sayesinde iç ortamı son derece ferah hale getiriyor. Opel Crossland’in bagaj hacmi tüm koltuklar en öne çekildiğinde 520 litreyi bulurken, arka koltukların yatırılmasıyla birlikte 1255 litreye çıkabiliyor.

Güvenlik:

Aktif acil frenleme sistemi:

Opel, Crossland kullanıcılarının trafikteki üçüncü gözü olacak bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji, sürüş esnasında beklenmedik şekilde aracın karşısına çıkan yayaları ve araçları algılayıp sürücüye geri bildirim gönderiyor. Bu geri bildirim sonucunda sürücüden bir reaksiyon alınamaması durumunda ise Crossland’in kontrolü o an için frenleme sisteminin eline geçiyor.

Antipatinaj sistemi:

Opel’in IntelliGrip adını verdiği bu sistem, zemin fark etmeksizin yol tutuşunu maksimum seviyede tutmayı amaçlıyor. Toplamda 5 sürüş moduna sahip olan Crossland, karlı, çakıllı veya çamurlu yollarda en iyi performansını sunuyor.

Gelişmiş park pilotu:

Opel Crossland, sığabileceği her yere sürücünün müdahalesi olmadan kendini park edebiliyor ve park alanından çıkış yapabiliyor. Bu teknolojinin kullanılması için ise sürücünün tek bir tuşa basması yeterli oluyor. Yoğun şehir hayatında park stresi yaşamak istemeyen kullanıcılar için bu asistan oldukça faydalı olacaktır.

Konfor:

Kaydırılabilir arka koltuklar:

Alışılmışın dışında bir özelliğe sahip olan Crossland’in arka koltukları da ön koltuklar gibi öne ve arkaya hareket edebiliyor. Hem arkada yolculuk eden kişilerin diz mesafesini genişleten hem de gerektiğinde bagaj hacmini genişleten bu özellik, iç alandaki ergonomiyi oldukça artırıyor.

Isıtmalı koltuklar:

Kış aylarında otomobiline bindiğinde soğuk koltuklarda klimanın çalışmasını beklemek hiçbir kullanıcının istediği bir şey değil. Opel Crossland, 3 kademeye sahip koltuk ısıtma teknolojisiyle kullanıcıların oturdukları yerde üşümesinin önüne geçiyor.

Isıtmalı direksiyon:

Isıtmalı koltukları bir de ısıtmalı direksiyon simidiyle destekleyen Opel, Crossland sahiplerinin üşümemesi için elinden geleni yapmış gibi görünüyor. Aynı koltuklarda olduğu gibi 3 kademeli bir ısıtma sunan bu direksiyon simidi, opsiyon olarak satın alınabiliyor.

AGR onaylı koltuklar:

İç ortamdaki ergonomiyi olabildiğince geliştiren Opel, Crossland’de elektronik olarak kontrol edilebilen koltuklar tercih etmiş. Bu geliştirme sayesinde Crossland’in koltuklarındaki bel ve baldır desteği tercihe göre yönlendirilebiliyor ve kullanıcı için optimum konforu sunuyor.

Opel Crossland donanım paketleri:

Crossland Essential

Crossland Edition

Crossland Elegance

Crossland Ultimate

Toplamda 4 farklı donanım paketiyle kullanıcıların karşısına çıkan Opel Crossland, bu donanım paketlerini Essential, Edition, Elegance ve Ultimate olarak adlandırmış. En üst donanım paketi Ultimate’de 8 yönlü elektrikli yolcu koltuğu, kablosuz şarj ve kaydırılabilir arka koltuklar sunan Crossland, jant büyüklüğü olarak ise 17 inç boyutlarını tercih ediyor.

Ultimate paketinde 1,2L benzinli ve AT-6 şanzıman kullanan Opel, bu motorla 130 HP güç vaad ediyor. Bu donanım seviyesinde yalnızca otomatik şanzıman sunan Opel, Crossland’in 0’dan 100’e 10,2 saniyede ulaştığını belirtiyor.

Opel Crossland performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

4 donanım paketine sahip olan Opel Crossland, 2 farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Hem dizel hem de benzinli motor tercih eden kullanıcılar için bekleneni veren Opel, benzinli motorunda 130 HP güç vaad ediyor. Crossland’in dizel motoru ise 120 HP güç üretmekte.

1,2L Turbo Benzinli Manuel (130 HP):

Ortalama (lt/100 km): 4,7

4,7 Şehir içi (lt/100 km): 5,7

5,7 Şehir dışı (lt/100 km): 4,1

1,2L Turbo Benzinli Otomatik (130 HP):

Ortalama (lt/100 km): 4,9

4,9 Şehir içi (lt/100 km): 5,9

5,9 Şehir dışı (lt/100 km): 4,4

1,5L Turbo Dizel (120 HP):

Ortalama (lt/100 km): 3,9

3,9 Şehir içi (lt/100 km): 4,3

4,3 Şehir dışı (lt/100 km): 3,6

Opel Crossland 2021 fiyatları: