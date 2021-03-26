Opel Grandland X Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

Opel’in Crossover SUV pazarına nispeten yeni giriş yapan aracı Opel Grandland X, 2021 modeli ile karşımıza çıkıyor. Tasarım bakımından bir yenilik göremesek de yeni araçlarda aranan birçok yeni teknolojiyi Opel bu modele dâhil etmiş durumda. Bu içeriğimizde Opel Grandland X özelliklerine, donanım paketlerine ve fiyat listesine yakından bakıyoruz.

Henüz 2017’nin sonlarına doğru çıkmış yeni bir seri olan Opel Grandland X, Opel’in Crossover SUV sınıfındaki en iddialı aracı diyebiliriz. Gerek tasarımı, gerek sahip olduğu teknolojiler ve donanımları ile Opel Grandland X, premium bir SUV hissiyatı taşıyor.

2021 model Opel Grandland X’te, 2017 modeline göre tasarımsal olarak bir değişiklik bulunmasa da bazı donanımsal değişiklikler boy gösteriyor. Hazırsanız hep beraber Opel Grandland X özelliklerine, donanım paketlerine ve fiyatlarına yakından bir göz atalım.

1. Tasarım:

Dış tasarım: Sert görünümlü ön ızgara ve krom detaylar

Günümüz Crossover SUV modelleri ile hakkını vererek yarışabilen Opel Grandland X, bu yönde de başarılı bir dış tasarıma sahip. Opel Grandland X’e baktığımızda dikkatimizi çeken ilk şey ön ızgara oluyor. Oldukça sert görünümlü ızgaranın üzerinde, yanlarındaki krom detaylar ile süslenen bir Opel logosu bulunuyor. Bunun dışında sis farları oldukça küçültülerek aracın alt tamponuna yerleştirilmiş, üst kısımda yine krom süslemeler kullanılmış.

Bunlar dışında oldukça kaslı yapıya sahip olan Opel Grandland X’te AFL LED farlar bulunuyor. Ayrıca panoramik cam tavan seçeneği ile gelen Grandland X’te bu cam tavanı çift renk de yapabiliyorsunuz. Jantlara baktığımızda, her donanım paketinde krom döküm jantlar bulunuyor ve donanım paketine göre 16, 17 ve 18 inç olmaz üzere değişiyor. Son olarak Opel Grandland X; Alp Beyaz, Kuvars Gri, Aytaşı Gri, Elmas Siyah, Elektrik Turuncu, Karmen Kırmızı ve Gece Mavi olmak üzere 7 farklı renk ile karşımıza çıkıyor.

İç tasarım: Modern ve klasik özelliklerin bir araya getirildiği geniş iç hacim

Opel Grandland X, oldukça sade ve bir o kadar da modern görünen bir iç tasarım ile maksimum işlevselliği hedefliyor. Direksiyon simidi tarafına baktığımızda, üzerinde multimedya tuşları bulunan klasik bir direksiyon bizleri karşılıyor. Sürücü panelinde ise oldukça spor görünümlü bir ışıklandırmaya sahip klasik kadranların arasında yine klasik bir yol bilgi ekranı bulunuyor. Orta konsola geldiğimizde dokunmatik bir multimedya ekranı, altında ise klima ve koltuk ısıtma ayarlama panelleri bulunuyor.

Koltuklar kısmında yeniliğe giden Opel Grandland X, 8 yönlü ayarlanabilir Alman AGR sertifikalı ergonomik koltuklara sahip. Bu koltuklar, en alt paket hariç tüm donanım paketlerinde standart olarak geliyor. Eğer koltukların deri olmasını isterseniz bu ne yazık ki seçilemiyor ve sadece en üst donanım paketinde bulunuyor. Bunlar dışında gece yolculukları için düşünülmüş ambiyans aydınlatmaları orta konsol ve ön kapı içlerinde bulunuyor. Yine bu özellik de en düşük donanım paketi hariç standart olarak geliyor.

2. Güvenlik:

IntelliGrip Antipatinaj Sistemi:

Opel Grandland X bir Crossover SUV modeli, bu yüzden hemen hemen her koşula adapte olması bekleniyor. Farklı zeminlerde ve hava koşullarında aracın hâkimiyetinin sağlanması için IntelliGrip Antipatinaj Sistemi kullanılıyor. Bu sayede araç; yağmurlu, karlı, çamurlu ve topraklı yollara otomatik olarak adapte olabiliyor.

Aktif acil frenleme sistemi:

Ön çarpışma uyarısı ve aktif acil frenleme sistemi çarpışma riski taşıyan tehlikeli koşulları tespit eder ve sürücüyü sesli olarak uyarır. Bir başka aracın, yayanın veya herhangi bir engelin fazla yakınlaşması durumunda ise acil frenleme sistemi aracı yavaşlatmaya başlar. 5-140 km hızlar arasında çalışan bu sistem aracı 30 km hıza kadar indirebilir. Bu noktadan sonra sürücünün fren yaparak aracı tamamen durdurması gerekmektedir.

Şerit koruma özelliği ve şerit ihlali uyarı sistemi:

Hemen hemen her yeni çıkan araçta bulunan ve bir güvenlik standardı hâline gelen şerit koruma özelliği, aracın şerit dışına doğru çıkış yapmaya başladığını hisseder ve aracı şeridine geri döndürür. Aynı zamanda şerit ihlali uyarı sistemi ile sürücüye de sesli uyarı gönderilir.

Diğer güvenlik önlemleri:

Opel Grandland X, güvenlik önlemleri açısından rakiplerinin gerisinde kalmıyor. Özellikle tüm donanım paketlerine dâhil ettiği birçok güvenlik önlemi ile göz önüne çıkıyor. Opel Grandland X’in tüm donanım paketlerinde; ABS, ESP, EBD, yokuş kalkış desteği, şerit ihlali uyarı sistemi, çocuk koltuğu sabitleme düzeneği ve trafik işareti tespit sistemi gibi güvenlik önlemleri bulunuyor.

3. Konfor:

Adaptif hız sabitleyici:

Özellikle uzun yolculukları epey bir konforlu hâle getiren adaptif hız sabitleyici, öndeki araca göre hızlanma ve fren yaparak sürücülere kendilerini dinlendirme imkânı tanıyor. 30-180 km arasında çalışan bu özellik, gerekli durumlarda ABS ve EBD gibi sistemleri devreye sokarak aracı tamamen durdurabiliyor.

360 derece kamera ve gelişmiş park pilotu:

En zorlu noktalarda dâhi sürücülerin yardımına koşan gelişmiş park pilotu, aracın kontrolünü eline alarak sıkışık alanlara aracı otomatik olarak park eder. Bunun yanı sıra Opel Grandland X, 360 derece kuş bakışı kamera ile normal şekilde park ederken de sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.

Direksiyon ve ön koltuk ısıtması:

Soğuk kış günlerinde sürücülerin epey bir yardımına koşan direksiyon ve ön koltuk ısıtması da Opel Grandland X’te düşünülmüş konfor detayları arasında yer alıyor. Bu özellik sadece en üst donanım paketinde standart şekilde bulunuyor. Bunun dışında teknoloji paketi ile Elegance paketinde de bu özelliğe sahip olunabiliyor.

Multimedya sistemi:

Opsiyonel olarak 7 ve 8 inç şeklinde gelen IntelliLink multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto destekli olarak geliyor. Navi 5.0 IntelliLink’in entere üç boyutlu haritası, dokunmatik olarak veya sesli komut yöntemi ile kullanılabiliyor. Türkiye desteği de bulunan bu navigasyon sisteminde sesli komutla adres girme ve ara durak belirleme opsiyonları da bulunuyor. Sevdiğiniz müziklerin tadını çıkarabileceğiniz bu multimedya sistemi, Premium DENON ses sistemi ile destekleniyor.

4. Opel Grandland X donanım paketleri:

Opel Grandland X Essential

Opel Grandland X Edition

Opel Grandland X Elegance

Opel Grandland X Ultimate

Oldukça fazla donanım özelliğine sahip olan Opel Grandland X, buna paralel bir şekilde 4 farklı donanım paketi ile birlikte satışa sunuluyor. Yukarıdaki alt başlıklarda belirttiğimiz tüm özellikler en üst Ultimate paketinde standart şekilde bulunurken, metalik renk farkı tüm paketlerde ekstra 2.500 TL ekstra fiyat ile sunuluyor.

Bunun dışında panoramik cam tavan da hiçbir pakette standart hâlinde gelmiyor. Panoramik cam tavana sahip olmak için Edition, Elegance ve Ultimate paketlerinin üzerine 8.000 TL ek ücret ödemeniz gerekiyor. Elegance paketini Ultimate gibi dolu hâle getirmek için de bir teknoloji paketi sunuluyor. Ön çarpışma ikâzı, aktif acil frenleme, sürücü yorgunluk tespit sistemi, koltuk ve direksiyon ısıtması ve arka led farların dâhil olduğu bu paket 5.000 TL fiyata sahip.

5. Opel Grandland X performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Opel Grandland X serisinde benzil ve dizel olmak üzere 2 farklı motor kullanılıyor. Benzinli motor ise manuel ve otomatik olmak üzere kendi arasında ikiye ayrılıyor. Dizel motor ise sadece otomatik şanzıman seçeneği ile geliyor. Her iki motorda turboya sahip. Benzinli motor 130 beygir gücü üretirken, dizel motor ise 120 beygir gücü üretiyor.

1.2 Benzinli MT-6 130 HP (Manuel vites):

Ortalama (lt/100km): 4,7

Şehir içi (lt/100km): 5,7

Şehir dışı (lt/100km): 4,1

1.2 Benzinli AT-6 130 HP (Otomatik vites):

Ortalama (lt/100km): 4,9

Şehir içi (lt/100km): 5,9

Şehir dışı (lt/100km): 4,4

1.5 Dizel AT-6 120 HP:

Ortalama (lt/100km): 3,9

Şehir içi (lt/100km): 4,3

Şehir dışı (lt/100km): 3,6

6. Opel Grandland X 2021 fiyatları:

1.2 Benzinli Manuel Vites Opel Grandland X Edition: 349.900 TL

1.2 Benzinli Manuel Vites Opel Grandland X Elegance: 379.900 TL

1.5 Dizel Otomatik Vites Opel Grandland X Edition: 378.900 TL

1.5 Dizel Otomatik Vites Opel Grandland X Edition Explorer: 414.900 TL

1.5 Dizel Otomatik Vites Opel Grandland X Elegance: 429.900 TL

1.5 Benzinli Otomatik Vites Opel Grandland X Ultimate 465.000 TL

Opel Grandland X özelliklerine ve fiyat listesine yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Her ne kadar Opel Grandland X 2021 modeli ile tasarım güncellemesi almamış olsa da birçok yeni özelliği bünyesine dâhil etmeyi başarıyor. Sizler de Opel Grandland X hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.