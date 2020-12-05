Opel, Logosunu Çağa Ayak Uydurmak İçin Yeniledi

Alman otomobil devi Opel, yeni çağdaki temiz tasarım anlayışına ayak uydurmak için uzun süredir aynı hatları taşıyan logosunu yeniledi. Yeni logo, yeni bir yazı tipi ve yeni bir renkle birlikte geldi.

Alman otomobil devi Opel, uzun yıllardan beri belirli bir tasarım çizgisine sahipti. Fakat geçtiğimiz gün Opel'in logosunda değişiklik yapıldı. Otomobil devinin yeni logosu gösterişten tamamen arındırılmış bir şekilde temel unsurları taşıyor. Şirket, logo değişikliğiyle birlikte yeni bir kimliğe sahip oldu.

Opel'in yeni logosu, eski logoya göre daha ince bir yapıya sahip durumda. Logoda bulunan halkanın kalınlığı azaltılırken yıldırım işaretinin uzunluğu artırıldı. Bununla birlikte Opel yazısı da değiştirildi. Markanın ismi, şirketin 'Opel Next' ismini verdiği bir yazı tipiyle yazıldı.

'Opel sarısı' kullanılmaya başladı:

Opel, logo ve yazı tipinin yanı sıra arka planda yer alan 'güneş sarısı' renginde de değişikliğe gitti. Şirket, sarının daha keskin bir şekilde yansıtıldığı 'Opel sarısı' rengini kullanmaya başladı. Yeni rengin elektrikli çağa uygun olarak ürün gamına dahil edilen yeni enerji tipini simgelediği belirtildi.

Opel, logo değişikliğiyle birlikte logolarını değiştiren diğer otomobil devleri Volkswagen, BMW ve Toyota'nın arasına katılmış oldu. Şirketler, yeni sosyal medya çağının getirmiş olduğu temiz tasarım algısına uymak için logolarını değiştirmeye başlamışlardı. Gelecekte pek çok şirketin daha logosunda değişiklik yapacağını söyleyebiliriz.

Yeni Opel logosunu ve kimliğini göreceğimiz ilk modellerse 2021 yılının ilk yarısında çıkış yapacak Opel Crossland ve Opel Mokka olacak. Opel'in beklenen modeli Crossland'i Opel'in yeni logosuyla ve modern tasarımıyla birlikte yukarıdaki videoda görebilirsiniz.