The Last of Us'ın Yaratıcısı, Naughty Dog'un Eş Başkanı Oldu

Oyun dünyasının en popüler serilerinden The Last of Us'ın yaratıcısı Neil Druckmann, Naughty Dog'un eş başkanlığına yükseltildi. Neil, eş başkanlık pozisyonunu Evan Wells ile paylaşacak.

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us, Sony'nin yalnızca PlayStation 3 yayınladığı bir özel oyundu. 2033 yılında salgın hastalıkla mücadeleye yenik düşen bir dünyada geçen oyun, ilk haftasında 1,3 milyonun üzerinde satmıştı. Daha sonraki yıllarda ilk oyunun Remastered versiyonu ve geçtiğimiz aylarda serinin ikinci oyunu The Last of Us Part II çıkış yapmıştı.

Naughty Dog'a milyonlar kazandıran bu oyun serisinin arkasındaki isimse Neil Druckmann'dı. Neil, oyunun senaryosunun yanı sıra yapımcılığını ve yönetmenliğini de üstlenmişti. Dolayısıyla Neil'ın ismi oyun dünyasında fazlasıyla bilinen bir isme dönüşmüştü. Bugünse Neil, Naughty Dog'da önemli bir pozisyona yükseltildi.

Neil Druckmann, şirketin eş başkanı oldu:

The Last of Us serisinin yaratıcısı ve yönetmeni Neil Druckmenn, Naughty Dog'da eş başkanlığa terfi edildi. Neil, yeni pozisyonunda Sony bünyesindeki stüdyoyu diğer eş başkan olan Evan Wells ile birlikte yürütecek. Aynı zamanda bu değişiklik, Naughty Dog'da ki başkan yardımcısı pozisyonunun da açılmasını sağladı.

Naughty Dog'un başkan yardımcılığı pozisyonuna yükselen iki isim Alison Mori ve Christian Gyrling oldu. Alison, şirkette daha önce operasyon direktörü olarak, Christian'sa programlama eş direktörü olarak görev yapıyordu. Naughty Dog yönetimi, tüm bu değişikliklerle yeni bir soluk aldı.

Peki bu değişiklikler biz oyuncular için ne ifade ediyor? Değişiklikler bizim için genel anlamda önemli bir anlam taşımasa da Neil Druckmann'ın şirkette daha da uzun süre boyunca bulunacağı kesinleşmiş diyebiliriz. Bakalım Naughty Dog yeni yönetim ekibiyle birlikte bir sonraki büyük projesinde bizlere neler sunacak?