Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Tüm Şirketlerin Çalışanlarını Kovmasına Neden Olan OpenAI, Kendi Çalışan Sayısını 2 Kat Artırmayı Planlıyor

Tüm şirketler yapay zekâ nedeniyle çalışanlarını kovarken yapay zekâ devi OpenAI'ın iş gücünü 2 kat artırmayı planladığı öne sürüldü.

Gökay Uyan

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle çalışanlar üzerindeki etkileri de hızla artıyordu. Öyle ki yapay zekânın artık çoğu işi yapabilmesiyle dünya çapında şirketler, çalışanlarıyla yollarını ayırıp bu teknolojiyi entegre etmeye başlamıştı. Bu değişimde en büyük rolü oynayan şirketlerden biri de ChatGPT’nin arkasındaki firma OpenAI’dı.

Şimdi ise OpenAI ile ilgili ilginç bilgiler geldi. Tüm şirketler yapay zekâ nedeniyle çalışanlarını işten çıkarırken OpenAI’ın iş gücünü iki kat artırmayı planladığı öne sürüldü. İddia Financial Times (FT) tarafından edinilen bilgiler sonucunda ortaya atıldı.

Çalışan sayısını 8000’e yükseltmeyi hedefliyor

FT tarafından paylaşılan habere göre OpenAI’ın şu anda 4.500 civarında çalışanı bulunuyor. Şirketin bu sayıyı neredeyse 2’ye katlayarak 2026 yılı sonuna kadar toplam çalışan sayısını 8 bin civarlarına çıkarmayı hedeflediği ifade edilmiş. Bu çalışanların yapay zekâ geliştirme sürecinin her alanına dahil edileceği aktarılmış.

İddiada ayrıca OpenAI’ın iş alımlarını nerelerde yapacağı da detaylandırılmış. Ürün geliştirme, mühendislik, araştırma ve satış, işletmelerin yapay zeka araçlarını daha iyi kullanmalarına yardımcı olmakla görevli olacak teknik elçilik gibi çeşitli alanlarda işe alımlar yapılacak. Böylece OpenAI, dünyada lider yapay zekâ firması olmaya devam etmeye çalışacak ve rekabette iddialı olmaya devam edecek.

