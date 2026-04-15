  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Apple Çalışanları İçin Yeni Dönem: Yapay Zekâ Kullanmayan Çalışanlar Cezalandırılıyor!

İddiaya göre Apple, çalışanlarına tanımladığı günlük yapay zekâ token'ını bitirmeyen çalışanlarını cezalandırıyor.

Apple Çalışanları İçin Yeni Dönem: Yapay Zekâ Kullanmayan Çalışanlar Cezalandırılıyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, şirket içi işleyişte yapay zekâ kullanımını âdeta zorunlu hâle getirecek yeni bir döneme giriyor.

X'teki bir hesaba göre şirket, yapay zekâ araçlarını yeterince kullanmayan ekipleri sadece teşvik etmek bir kenara, bazı durumlarda “cezalandırma” yoluna bile gitmeye başlamış durumda.

Apple Çalışanları İçin Yeni Dönem: Yapay Zekâ Kullanmayan Çalışanlar Cezalandırılıyor!
Günlük bütçeyi kullanmayanlar sorgulanıyor

İddiaya göre Apple’ın bazı ekiplerine, özellikle iş geliştirme ve küresel tedarik tarafında çalışan gruplara, Claude kullanımı için günlük yaklaşık 300 dolara kadar token bütçesi tanımlandı.

Ancak asıl dikkat çeken nokta, bu bütçeyi “yeterince kullanmayan” ekipler artık olumlu değil, olumsuz bir şekilde değerlendiriliyor. Bazı durumlarda yapay zekâ kullanım oranı düşük kalan ekiplerin, ek kaynak ve talep onaylarında daha fazla reddedilme ile karşılaştığı söyleniyor. Yani Apple, yapay zekâyı sadece bir araç değil, performans ölçütü hâline getirmeye başlamış durumda.

Apple'a göre yapay zekâ = verimlilik

Sektör kaynaklarına göre bu yaklaşımın arkasında basit bir hedef var, o da daha fazla verimlilik.

Örneğin Claude Code’un geliştirici başına aylık maliyetinin 100–200 dolar bandında olduğu düşünüldüğünde, Apple’ın günlük 300 dolarlık bütçesi oldukça agresif bir ölçekleme stratejisine işaret ediyor. Kısacası şirket, “yapay zekâ kullanıyorsan daha üretkensin” varsayımını kurumsal kültürün merkezine yerleştiriyor.

