Yapay zekâ özelliklerini iPhone'larda sunmaya hazırlanan Apple, bulut bazlı teknolojiler için sektörün devlerinden yardım istiyor gibi görünüyor.

Yapay zekâ trenine rakiplerine nazaran geç dahil olan Apple, öne çıkan ürün gruplarında bu teknolojiyi kullanmak için arka planda çalıştığını belli ediyor. Zira şirketin Mac modellerinde M4 işlemciyle yepyeni yapay zekâ özellikleri sunacağı konuşulurken öte yandan yapay zekâ sunucuları için çip geliştirdiği de söyleniyor.

Tabii telefonlardaki yapay zekâ yarışının apayrı bir boyutta olduğu da bir gerçek. Samsung’un Galaxy AI özellikleri ile başlayan ve diğer akıllı telefon devlerinin de kısa sürede dahil olduğu bu yarış, Apple tarafında iOS 18 ile karşılık bulacak gibi görünüyor. Zira şirketin yapay zekâ özellikleri için sektörün iki deviyle görüştüğü iddia edildi.

Gündelik işlerin daha kolay ve daha hızlı yapılması hedefleniyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre şirket, OpenAI ile iOS 18’de bazı yapay zekâ özelliklerinin çalışması için görüşüyor. Her ne kadar şirket, kendi yapay zekâ dil modellerini ortaya koymuş olsa da iddialar, Apple’ın OpenAI ortaklığıyla yeni bir sohbet botu kurma amacı olduğu yönünde.

OpenAI haricinde Gemini botunun lisansı için Apple’ın Google ile görüşme hâlinde olduğu da belirtilmişti. Gurman, şirketin hangi yapay zekâdan faydalanacağı konusunda henüz net bir bilgi olmadığını, hem ikisiyle anlaşmasının hem de hiçbiriyle masaya oturmamasının mümkün olduğunu söyledi.

Yakın zamanda ortaya çıkan bilgiler, Apple’ın cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ özellikleri sunacağını öne sürüyordu. Her ne kadar işlemleri hızlandıracak olsa da bu yöntem, daha karmaşık yapay zekâ özelliklerinin kullanılamaması demek. Bu noktadaki eksiği doldurmak için de şirketin bu tarz iki devden yardım istemesi oldukça mantıklı. Siz ne düşünüyorsunuz?