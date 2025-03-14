OpenAI, DeepSeek'in Çin hükûmetiyle hareket ediyor olması nedeniyle yasaklanmasını istiyor.

Piyasaya sürülmesiyle birlikte gizlilik ve güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli DeepSeek ile ilgili şimdi de ChatGPT'nin arkasındaki şirket OpenAI, ABD hükûmetine çağrıda bulundu.

OpenAI, DeepSeek’i “devlet destekli” ve “devlet kontrollü” olarak tanımlayarak, ABD hükûmetinden bu tür Çin bağlantılı yapay zekâ modellerini yasaklamasını istedi.

OpenAI ve DeepSeek arasındaki gerilim artıyor

OpenAI, DeepSeek’in ABD’nin güvenliği için risk teşkil ettiğini savunarak, şirketin Çin yasaları gereği kullanıcı verilerine yönelik taleplere uymak zorunda olduğunu iddia ediyor.

Bu yeni suçlamalar, OpenAI ve DeepSeek arasındaki gerilimi daha da tırmandırmış durumda. OpenAI, daha önce DeepSeek’i hizmet şartlarına aykırı olarak ChatGPT'yi kullanarak kendi dil modelini eğitmekle suçlamıştı.

Son olarak belirtelim, DeepSeek'in Çin hükûmetiyle doğrudan bir bağlantısı da hâlâ kanıtlanmış değil.