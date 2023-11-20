Geçtiğimiz hafta sonu gündemi meşgul eden bir numaralı konu olan OpenAI-Sam Altman anlaşmazlığı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz saatlerde OpenAI'ın yeni geçici CEO'sunun Twitch patronu Emmett Shear olarak açıklanmasının ardından şimdi de Microsoft CEO'su Satya Nadella'dan bir açıklama geldi. Nadella, OpenAI'ın kararını tanıdıklarını açıkladı.
Satya Nadella tarafından yapılan açıklamaya göre OpenAI'dan kovulan Sam Altman ile yaşananlardan sonra istifasını veren OpenAI kurucularından Greg Brockman, bundan sonra Microsoft bünyesinde çalışacak. Nadella, Sam Altman ile Greg Brockman'ın Microsoft'taki yeni görevleri ile ilgili de konuştu.
OpenAI'den ayrılan isimler, Microsoft'ta yeni bir yapay zekâ birimine liderlik edecekler
*Soldan ikinci sırada Sam Altman, en sağda ise Greg Brockman.
Microsoft CEO'sunun X'te yaptığı paylaşıma göre Sam Altman ile Greg Brockman, Microsoft'un kuracağı yeni bir yapay zekâ araştırma bölümüne liderlik edecekler.
Satya Nadella tarafından yapılan açıklama:
Sam Altman'dan ilk açıklama: Görev devam ediyor
Satya Nadella'nın paylaşımını alıntılayan Sam Altman, konuyla ilgili olarak "Görev devam ediyor." ifadelerini kullandı. Sam Altman ile Microsoft'a geçen Greg Brockman ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Satya Nadella: "Neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum."
Satya Nadella, Sam Altman tarafından yapılan paylaşıma bir yanıt verdi. Verilen yanıtta tam olarak şu ifadeler kullanıldı:
Neler yaşandığını öğrenmek isteyen okurlarımızı aşağıdaki içeriğimize bekliyoruz: