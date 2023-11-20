OpenAI'dan kovulan Sam Altman, Microsoft bünyesinde çalışmalarına devam edecek. Konuyla ilgili açıklama, Microsoft CEO'su Satya Nadella tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu gündemi meşgul eden bir numaralı konu olan OpenAI-Sam Altman anlaşmazlığı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz saatlerde OpenAI'ın yeni geçici CEO'sunun Twitch patronu Emmett Shear olarak açıklanmasının ardından şimdi de Microsoft CEO'su Satya Nadella'dan bir açıklama geldi. Nadella, OpenAI'ın kararını tanıdıklarını açıkladı.

Satya Nadella tarafından yapılan açıklamaya göre OpenAI'dan kovulan Sam Altman ile yaşananlardan sonra istifasını veren OpenAI kurucularından Greg Brockman, bundan sonra Microsoft bünyesinde çalışacak. Nadella, Sam Altman ile Greg Brockman'ın Microsoft'taki yeni görevleri ile ilgili de konuştu.

OpenAI'den ayrılan isimler, Microsoft'ta yeni bir yapay zekâ birimine liderlik edecekler

*Soldan ikinci sırada Sam Altman, en sağda ise Greg Brockman.

Microsoft CEO'sunun X'te yaptığı paylaşıma göre Sam Altman ile Greg Brockman, Microsoft'un kuracağı yeni bir yapay zekâ araştırma bölümüne liderlik edecekler.

Satya Nadella tarafından yapılan açıklama:

OpenAI ile ortaklığımıza bağlı kalıyoruz ve ürün yol haritamıza, Microsoft Ignite'da duyurduğumuz her şeyle yenilik yapmaya devam etme yeteneğimize ve müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı desteklemeye devam etme becerimize güveniyoruz. Emmett Shear ve OpenAI'ın yeni liderlik ekibini tanımayı ve onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Sam Altman ve Greg Brockman'ın meslektaşlarıyla birlikte yeni, gelişmiş bir yapay zekâ araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacakları haberini paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Başarıları için gereken kaynakları onlara sağlamak üzere hızla hareket etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Sam Altman'dan ilk açıklama: Görev devam ediyor

Satya Nadella'nın paylaşımını alıntılayan Sam Altman, konuyla ilgili olarak "Görev devam ediyor." ifadelerini kullandı. Sam Altman ile Microsoft'a geçen Greg Brockman ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Satya Nadella: "Neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

Satya Nadella, Sam Altman tarafından yapılan paylaşıma bir yanıt verdi. Verilen yanıtta tam olarak şu ifadeler kullanıldı:

Yeniliğe yeni bir adım atan bu yeni gruba CEO olarak katılmandan büyük heyecan duyuyorum Sam. Yıllar boyunca; GitHub, Mojang Studios ve LinkedIn dahil olmak üzere Microsoft'ta kuruculara ve yenilikçilere bağımsız kimlikler ve kültürler oluşturmaları için nasıl alan tanıyacağımız konusunda çok şey öğrendik ve sizin de aynısını yapmanızı sabırsızlıkla bekliyorum.

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