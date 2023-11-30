Sam Altman'ın geri dönüşü ile OpenAI yönetim kurulu da netleşti. Microsoft, aksi iddialara rağmen OpenAI yönetim kurulunda yer aldı. Microsoft'un belirleyeceği bir isim, OpenAI yönetimi için gözlemcilik yapacak.

Yapay zekâ dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI, geçtiğimiz günlerde CEO'su Sam Altman'ın kovulması ve ardından yaşananlarla gündemde. Şirket için ciddi anlamda sancılı olan süreç, nihayet geride kaldı. Sam Altman, yeni yönetim kurulu ile birlikte yeniden şirketin başına geçti.

Ancak bu yaşananlardan Microsoft da ciddi anlamda kârlı çıktı. Çünkü Microsoft, OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen bölümünün yönetim kuruluna girmeyi başardı. "Gözlemci" statüsünde olan Microsoft, artık OpenAI'da daha fazla görünür olacak. Bu arada; yine de Microsoft, OpenAI'ın alacağı büyük kararlar için oy kullanma hakkına sahip olmayacak.

Microsoft'un yönetim kuruluna kimi göndereceği belli değil

OpenAI yönetim kuruluna dahil olan Microsoft, konuyla ilgili olarak şimdilik sessiz. Bir Microsoft sözcüsü ile yapılan görüşmede, şirketin OpenAI yönetim kuruluna kimin gönderileceğine ilişkin bir yanıt alınamadı.

Bu arada; daha geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, OpenAI'ın Microsoft'u yönetim kurulunda görmek istemediği iddialarından bahsetmiştik. Ancak bugün gelen haberler, böyle bir durumun gerçekleşmediğini ortaya koyuyor ki bu çok da şaşırtıcı değil. Neticede Microsoft, OpenAI'ın yüzde 49 ortağı ve yönetim kurulunda bulunmaması, çok da beklenen bir şey değildi. Evet; Microsoft, OpenAI için karar verici pozisyonda değil ancak ortaya koyacağı fikir ve tavsiyelerle, şirketi yönlendirecektir.