Ilya Sutskever, pek çoğumuzun adını yeni yeni duymaya başladığı bir isim. Ancak işin derinlerine indiğimizde OpenAI'ın bu günlere gelmesinde ne kadar kilit bir isim olduğunu daha iyi anlıyoruz. Peki şirketin CEO'sunu kovdurduğu düşünülen Sutskever aslında kim?

Son yılların belki de en çok ses getiren alanlarından olan yapay zekâ ile çalışmalar yapan en ünlü firmalardan OpenAI, bir süredir kaosun içerisindeydi. Şirketin CEO'su Sam Altman, cuma günü kurucu ortaklar ve yönetim kurulu kararıyla şirketten kovuldu. Bunun üzerine yatırımcılar OpenAI'ın hafta sonu Sam Altman'ı yeniden işe alması için çabaladı, ancak böyle bir şey gerçekleşmedi. Hatta bunun üzerine OpenAI'ın en büyük hissedarı Microsoft, yeni bir yapay zekâ araştırma bölümüne liderlik etmesi adına Sam Altman'ı işe aldığını duyurdu. Bunun üzerinde bugün itibarıyla Sam Altman'ın yeni bir yönetim kuruluyla yeniden OpenAI'ın CEO'luk görevine getirildiği açıklandı.

Sam Altman'ın OpenAI'daki görevinden alınmasının arkasındaki sebebin ne olduğuna dair hâlâ kesin bir açıklama yok, ancak biraz bakıldığında bu kovulmanın ardından şirketin kurucu ortaklarından olan ve geliştirilen yapay zekâlardaki asıl beyin olduğu düşünülen Ilya Sutskever karşımıza çıkıyor. Altman'ın her CEO gibi geliştirilen teknoloji üzerine hızlı bir şekilde kâr elde edip şirketi büyütmeyi hedeflemesi nedeniyle yönetim kuruluyla ters düştüğü ve görevinden uzaklaştırıldığı biliniyor. Bu kararın alınmasındaki kilit isim olduğu düşünülen Ilya Sutskever tam olarak kim peki? Bu dâhi ismi daha yakından tanıyalım.

Sutskever'in Altman'ın kovulmasına onay vermesinin ardındaki sebebi neydi?

Öncelikle Altman yeniden eski görevine döndü, ancak bu sürecin yaşanmasının bazı olası sebepleri var. Özellikle de Sutskever açısından baktığımızda; özellikle önceden yaptığı açıklamalar bu sürecin yaşanmasının sebeplerini biraz olsun açıklıyor. Sutskever, yapay zekâ gelişimi konusunda çok önemli bir isim, ancak bunu yaparken bu yeni teknolojinin ulaşabileceği noktadan da korkuyor.

Sam Altman'ın OpenAI'ı hızlı büyütme planları, Sutskever'i korkutmuş görünüyor. Çünkü yapay zekânın gelişimi kontrol edilemez hızlarda olursa bu teknolojiyi kontrol edemeyebiliriz. Savaş endüstrisi bu teknolojiyi şimdiden kullanmaya başladı örneğin. Belki yakın gelecek değil ama ileride Matrix benzeri bir dünyaya bile uyanabiliriz. İşte Sutskever'in bu korkuları Altman'ın görevden alınmasına kadar gitti. Ancak daha sonrasında bundan pişman olduğunu bir Tweet ile paylaştı. İçeriğimizin devamında buna da sıra gelecek. Şimdi bu dahi kimmiş geçmişe giderek yakından bakalım.

Sutskever'in pek görmeye alışık olmadığımız bir yaşam çizgisi bulunuyor.

Sovyetler Birliği'nde 1985-1986 yılları arasında doğduğu bilinen (doğum yılı tam olarak bilinmiyor) Sutskever, henüz 5 yaşındayken ailesiyle birlikte İsrail'e taşındı. 2000-2002 yılları arasında burada üniversite okuyan Sutskever, daha sonrasında Kanada'ya taşınıp Toronto Üniversitesinde okumaya başladı. 2005 yılında matematik bölümünden mezun olan Sutskever, bilgisayar bilimi dalında master yapıyor ve hemen ardından aynı bölümde bir de doktora tamamladı.

Özellikle son yıllarda yapay zekânın geliştirilmesinde büyük yol oynayacak Sutskever'in hayatı, doktora sırasında büyük ölçüde değişti çünkü bu dönemde danışmanlığını "deep learning" alanındaki en yetkin isimlerden olan Geoffrey Hinton yaptı.

2012'de ilk projeler gelmeye başladı.

Sutskever, 2012 yılına gelindiğinde Alex Krizhevsky ve Geoffrey Hinton ile Imagenet yarışmasına katıldı ve derin öğrenme alanında ilk sayılabilecek "AlexNet"i tanıttı. Bu alandaki ilk başarılı yapay sinir ağlarından biri olan AlexNet, yarışmada rakiplerine karşı üstünlük sağlayarak birinci oldu ve derin öğrenme konusunda önemli bir adım atılmış oldu. Hatta Hinton, 2018 yılında AlexNet sayesinde Turing Ödülü'nü kazanmıştı.

Ilya Sutskever'in OpenAI'ın arkasındaki gerçek beyin olduğu düşünülüyor.

Sutskever, derin öğrenme alanına kendini adamış bir mühendis. AlexNet ile yakaladığı başarı ile Google'da çalışmaya başlayan Sutskever, Big Tech şirketinde de yaklaşık 3 yıl çalıştıktan sonra OpenAI'ın kurucu üyesi olarak işe girdi. Dünyanın önde gelen yapay zekâ uzmanı Yoshua Bengio, "OpenAI'ın baş bilim insanı olmak için Sutskever'den daha iyi bir adayın mümkün olduğunu düşünmüyorum." dedi. OpenAI'ın kurucu ortağı Elon Musk ise Sutskever hakkında "OpenAI'ın başarısının temel taşı." ifadelerini kullanmıştı.

Yapay zekâların gelişmesinin önünü açan Sutskever, aynı zamanda onlardan korkuyor.

The Guardian'ın geçtiğimiz haftalarda yayımlanan belgeselinde yapay zekâlarla ilgili konuşan Sutskever, "Yapay zekâ harika bir şey. Bugün sahip olduğumuz tüm sorunları çözecektir. İşsizlik, hastalık ve yoksulluk çözülecek." dedi, ancak bu sözlerinin devamında yapay zekânın korkutucu yanlarından da bahsetti. "Fakat bu aynı zamanda yeni sorunlar da yaratacaktır. Sahte haber sorunu milyonlarca kat daha kötü olacak. Siber saldırılar daha aşırı hâle gelecek. Tamamen otomatikleştirilmiş yapay zekâ silahlarına sahip olacağız." şeklinde konuşan Sutskever, ChatGPT'nin piyasaya sürüldüğü tarihten beri OpenAI'ın kâr amacı gütmeden insanlığa fayda sağlama misyonuna sadık kalıp kalmadığına odaklanıyor.

Sutskever; yarattığı şeyden korkan bir dâhi mi, yoksa iş dünyasında yanlış yönlendirilen bir isim mi?

Ilya'nın kariyerine ve açıklamalarına baktığımızda hem muhteşem şeyler başardığını hem de başarılan şeylerin hızından ve potansiyelinden korktuğunu görüyoruz. Belki de bu sebeple Altman'ın şirketten uzaklaştırılmasını istemiş olabilir. Çünkü Altman; OpenAI'ın çok hızlı bir şekilde büyümesini sağlayan bir aktördü. Ancak burada devreye girmemiz gerekiyor. Sutskever, yaptığı Twitter paylaşımında Altman'ın kovulmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Sam Altman'ın yeniden OpenAI'ın CEO'luk görevine getirildiğini gördük. Bu kararın artında yine Sutskever'in parmağı var gibi görünüyor.

"Kurulun eylemlerine katıldığım için derin pişmanlık duyuyorum. Hiçbir zaman OpenAI'ya zarar vermeyi düşünmedim. Birlikte kurduğumuz her şeyi seviyorum ve şirketi yeniden birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Elon Musk da Sutskever'e bambaşka bir soru yöneltmişti.

Şirketin kurucu ortaklarından olan Elon Musk, Sutskever'in bu paylaşımının altına "Neden bu kadar sert bir önlem aldınız? OpenAI, insanlık için potansiyel olarak tehlikeli bir şey yapıyorsa dünyanın bunu bilmesi gerekiyor." şeklinde bir açıklama yaptı.

OpenAI'da sorun şimdilik çözülmüş görünüyor.

Zaten Sutskever de daha sonrasında yaptığı açıklamada bu kovulma olayından pişmanlık duyduğunu belirtmişti. Şirketin önemli hissedarlarının bile haberi olmadan gerçekleşen bu kovulma, şirkete de büyük bir zarar verebilirdi. OpenAI'ın bu süreçte yeni olaylarla gündem olmasını bekliyoruz. Bakalım neler yaşanacak, hep birlikte göreceğiz.

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