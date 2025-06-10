Yapay zekâ sektörünün öncüsü olarak kabul edilen OpenAI, kaç para kazandığını açıkladı. Bir sözcünün yaptığı açıklama, firmada yüzlerin güldüğünü gözler önüne seriyor.

Bundan 3 yıl kadar önce kullanıma sunduğu üretken yapay zekâsı ChatGPT ile sektörü kasıp kavuran OpenAI, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bir şirket sözcüsü, firmanın kaç para kazandığını resmen açıkladı. Üstelik açıklanan rakam, firmanın sadece ücretli abonelerden ve API'lerden gelen gelirini gözler önüne seriyordu.

OpenAI sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre ChatGPT abonelerinden elde edilen gelir, yıllık bazda 10 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Buradan net bir çıkarım yapmak mümkün değil ancak firma sadece 20 dolar değerindeki ChatGPT Plus aboneliğini satıyor olsaydı, şimdiden 41 milyon civarı* abonesi var diyebilirdik. Açıklanan rakam, her şeye rağmen OpenAI'da yüzlerin güldüğünü gösteriyor.

OpenAI'ın gözü, daha da yükseklerde!

Konuya aşina kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise OpenAI, 10 milyar dolarlık geliri çok da beğenmiyor. Öyle ki şirketin gözü çok yükseklerde. Bu bağlamda; yapılan açıklamaya göre OpenAI, 2029 yılına kadar 125 milyar dolarlık gelir hedefine ulaşmak istiyor. Böyle bir hedefe ulaşılması hâlinde yapay zekâ sektöründe ne gibi değişiklikler yaşanacağı şimdiden merak konusu.

OpenAI cephesinde yaşanan gelişmelerle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

*: 10 milyar dolarlık gelir, yıllık bazda açıklandı. Buradan yola çıkarak 1 aboneden elde edilen gelir, 240 dolar olarak kabul edildi.