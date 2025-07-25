OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'yi terapist gibi kullanan kullanıcıları uyardı. Altman’a göre, ChatGPT ile yapılan özel sohbetler doktor-hasta gizliliği kapsamına girmiyor ve yasal olarak ifşa edilebilir durumda.

ChatGPT'yi bir dost ya da terapist gibi gören, içli içli dertleşen milyonlarca kullanıcıya kötü haber, bizzat OpenAI CEO'su Sam Altman’dan geldi. Theo Von’un podcast programında konuşan Altman, yapay zeka ile yapılan özel konuşmaların mevcut hukuk sisteminde “gizli” kabul edilmediğini belirtti. Bu da, kullanıcıların en kişisel sırlarını ChatGPT’ye yazmasının, hukuki bir güvence kapsamında korunmadığı anlamına geliyor.

“İnsanlar hayatlarındaki en kişisel şeyleri ChatGPT’ye anlatıyor. Özellikle gençler; ilişki problemleri, yaşam kararları gibi konularda bir terapist gibi kullanıyor” diyen Altman, şu ifadeleri ekledi: “Ama şu anda, bir terapiste ya da avukata anlattığınızda geçerli olan hukuki ayrıcalıklar, ChatGPT için geçerli değil.”

Konuşmalarınız mahkeme tarafından istenirse OpenAI tüm yazışmaları paylaşabilir

Altman’a göre bu eksiklik, kullanıcılar açısından büyük bir gizlilik riski oluşturuyor. Mevcut durumda, bir dava söz konusu olduğunda OpenAI, kullanıcı konuşmalarını yasal zorunlulukla paylaşmak zorunda kalabilir. CEO, bu durumu “çarpık” olarak nitelendirerek yapay zeka ile yapılan konuşmaların da tıpkı terapist, avukat ya da doktorla yapılan konuşmalar gibi gizlilik korumasına sahip olması gerektiğini savundu.

OpenAI, New York Times ile süren dava kapsamında kullanıcı sohbetlerinin mahkemeye sunulmasını isteyen bir karara karşı itiraz ediyor. Şirketin resmi açıklamasında bu durum, “aşırıya kaçan bir talep” olarak tanımlandı. Eğer mahkeme bu yönde karar verirse, gelecekte benzer yasal taleplerin artmasından endişe ediliyor.

Bu gelişmeler, özellikle ABD’de dijital gizlilik konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Roe v. Wade kararının bozulmasının ardından birçok kadın, verilerini daha güvenli uygulamalarda tutmaya yönelmişti. Aynı şekilde, kullanıcıların da ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanmadan önce veri gizliliği konusunda daha dikkatli davranması bekleniyor.