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OpenAI ve Samsung'dan Dev İş Birliği: Tüm Çalışanlar Artık Codex ile Çalışacak!

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OpenAI ve Samsung, geleceği bugünden inşa etmek için önemli bir ortaklıkta bir araya geldi.

OpenAI ve Samsung'dan Dev İş Birliği: Tüm Çalışanlar Artık Codex ile Çalışacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sektörün iki önemli şirketi OpenAI ve Samsung, geleceği bugünden inşa etmek için el sıkıştı.

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Galaxy AI ile akıllı telefonlarımıza yapay zekâyı sokan Samsung, şimdi de kendi mutfağına yapay zekâyı davet ediyor. Şirket, tarihinin en büyük kurumsal anlaşmalarından birine imza atarak tüm çalışanlarına ChatGPT Enterprise ve Codex kullanma imkânı sundu. Yani artık sadece telefonlarımız değil, Samsung’un fabrikaları ve ofisleri de yapay zekâ ile düşünecek.

İçerikten Görseller

OpenAI ve Samsung'dan Dev İş Birliği: Tüm Çalışanlar Artık Codex ile Çalışacak!
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Samsung mühendislerinin yeni dostu Codex olacak

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Anlaşmanın en heyecan verici parçalarından biri şüphesiz Codex. İlk başta sadece yazılımcıların kod yazmasını kolaylaştırmak için geliştirilen bu araç, şimdilerde tam bir "isviçre çakısı"na dönüşmüş durumda. Samsung çalışanları, Codex’i sadece kod yazmak ve hataları ayıklamak için değil, tüm ekiplerin iş akışlarını düzenlemek ve pazarlama stratejileri geliştirmek için de kullanacak.

Zaten rakamlar da bu çılgınlığı kanıtlar nitelikte. OpenAI’ın paylaştığı verilere göre Codex, dünya genelinde 5 milyondan fazla insan tarafından kullanılıyor ve bu yılın Şubat ayından beri %800 gibi inanılmaz bir büyüme kaydetti.

Görünen o ki, yakın gelecekte aldığımız bir Samsung telefonun arkasındaki her fikir, kod satırı ve pazarlama stratejisi, OpenAI'ın yapay zekâ süzgecinden geçmiş olacak...

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Samsung OpenAI

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