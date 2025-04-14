OpenAI, Yeni Yapay Zekâ Modeli GPT-4.1'i Resmen Duyurdu!

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OpenAI, yeni yapay zekâ modeli GPT-4.1’i tanıttı. Yeni model, daha gelişmiş özelliklerle ve üç farklı sürümle kullanıma sunuldu.

OpenAI, yapay zekâ alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin son hamlesi ise GPT-4.1 adını taşıyan yeni modeli oldu. Yeni model hem daha fazla bağlamı işleyebiliyor hem de önceki sürümlere göre daha verimli çalışıyor.

OpenAI, GPT-4.1 modelini duyurdu. yeni nesil çok modlu yapay zekâ modeli, geçtiğimiz yıl tanıtılan GPT-4o’nun ardından geliştirildi. Kod yazma ve verilen komutları anlama konusunda daha başarılı sonuçlar sunan GPT-4.1’in en dikkat çeken özelliği ise, tam bir milyon tokene kadar bağlam işleyebilmesi. Bu da GPT-4o’nun 128 bin token sınırını açık ara geride bırakıyor.

GPT-4.1, üç farklı sürümle karşımızda

openai gpt-4.1

Yeni model geliştiricilere üç farklı seçenek olarak sunuldu: GPT-4.1, daha uygun fiyatlı GPT-4.1 Mini ve düşük donanım gereksinimi ile öne çıkan GPT-4.1 Nano. OpenAI, bu modellerin uzun metinlerde alakalı bilgiyi ayırt etme konusunda daha kararlı çalıştığını açıkladı. Aynı zamanda şirket, GPT-4.1’in GPT-4o’ya göre yüzde 26 daha düşük maliyetle çalıştığını da paylaştı.

openai gpt-4.1 tanıtıldı

Modelin tanıtılmasıyla birlikte ChatGPT’de kullanılan GPT-4 modelinin 30 Nisan’da platformdan kaldırılacağı açıklandı. Buna ek olarak, API üzerinden sunulan GPT-4.5’in önizleme sürümünün de 14 Temmuz’da sonlandırılacağı duyuruldu. OpenAI, GPT-4.1’in performans açısından benzer ya da daha iyi sonuçlar sunduğunu ve daha düşük gecikmeyle çalıştığını da özellikle vurguladı.

GPT-4.1’in hemen ardından OpenAI, “o3” ve “o4 mini” adını verdiği yeni akıl yürütme modellerini tanıtmaya hazırlandığını duyurdu. Bu modellere dair ilk ipuçları ise ChatGPT’nin web sürümünde yapılan son güncellemelerde ortaya çıktı.
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Kaynak : https://x.com/sama/status/1911830886896799931
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