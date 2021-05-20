Opera, geçtiğimiz yıl duyurduğu oyuncu odaklı internet tarayıcısı Opera GX'in mobil sürümünü duyurdu. An itibarıyla iOS ve Android platformlarında beta sürüm olarak kullanılabilen Opera GX Mobile, mobil oyun tutkunlarına alışılandan farklı bir deneyim sunuyor.

Tarayıcı sektörünün önemli isimlerinden Opera, bundan yaklaşık 1 yıl önce oyun tutkunları için tasarladığı özel internet tarayıcısı Opera GX'i duyurmuştu. Bu özel tarayıcı şimdi, mobil platformlara taşındı. Şirket, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda Opera GX'in mobil sürümünü oluşturduğunu ve yeni tarayıcının beta sürümünün kullanıma sunulduğunu açıkladı. Peki "dünyada ilk" olarak lanse edilen tarayıcı, mobil oyun tutkunlarına neler sunuyor?

Opera GX Mobile, tarayıcının orijinal versiyonu gibi oldukça renkli bir tasarıma sahip. Şirket, şu an için 4 farklı temanın oluşturulduğunu söylediği tarayıcının, ilerleyen zamanlarda daha fazla tasarımda kullanılabileceğini söylüyor. Kullanıcılar ayrıca, bu internet tarayıcısında "GX Corner" olarak isimlendirilen bir platformla tanışma imkanı yakalayacaklar. Opera, bu bölümde oyunların çıkış takvimlerinin, oyunlarla ilgili haberlerin, bültenlerin ve indirimlerin yer alacağını, oyunseverlerin bir dokunuşla tüm bu içeriklere ulaşabileceğini söylüyor.

Opera GX Mobile işte böyle görünüyor

Opera GX Mobile'ın hayat kolaylaştıran bazı özellikleri var. Bunlardan ilki, bu tarayıcının "Flow" özelliğine sahip oluşu. Bu özellik, kullanıcıların Opera GX tarayıcılarını eşitlemesini, oyun içeriklerini kolaylıkla aktarabilmelerini sağlıyor. Opera GX Mobile'ın Flow özelliğini kullanmak isteyen bir tüketicinin, uygulamanın masaüstü sürümünde yer alacak bir QR kodu okutması yeterli olacak. Ayrıca çerezlerin engellenmesi, yerleşik reklam engelleme, kripto para madenciliği tespiti gibi önemli özellikler de yine bu tarayıcıda mevcut olacak.

Akıllı telefonların ekranlarının giderek büyümesi, cihazların tek elle kullanımını neredeyse imkansız hale getirdi. Bu durumu görmezden gelmeyen Opera geliştiricileri, Opera GX Mobile'a hızlı eylem butonları olarak isimlendirdiği bir bölüm oluşturdu. Kullanıcıların başparmaklarına yakın olan bu bölüm, sekme açma, kapatma, değiştirme ve arama yapma gibi özeliklerin kullanılabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca dileyen kullanıcılar, tarayıcının sunduğu dokunsal geri bildirim özelliğini de aktifleştirebilecekler.

Opera GX Mobile'ın henüz beta sürümde oluşu, bu internet tarayıcısında bazı sorunlar yaşanabileceği anlamına geliyor. Ancak yine de oyunculara odaklanan bu tarayıcıyı kullanmak isterseniz, uygulamanın Android sürümü için burada, iOS sürümü için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu arada, iOS kullanıcılarının bu uygulamayı kullanmaya başlamadan önce Test Flight programına dahil olmaları gerektiğini hatırlatalım.