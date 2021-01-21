Brave, merkezi sunuculara ihtiyaç duyan HTTPS protokolüne alternatif olarak geliştirilen IPFS protokolüne destek sunan ilk tarayıcı oldu. Brave ile IPFS'yi etkinleştiren tüm bilgisayarlar, aynı zamanda geçici sunucular oluyor.

Chrome ya da Firefox kadar popüler olmasa da sadık bir kullanıcı kitlesine sahip olan Brave web tarayıcı, pek çok tartışmaya konu olan “özgür internet” adına önemli bir özellik kazandı. 1.19.x sürümü itibarıyla Brave, HTTPS alternatifi IPFS iletişim protokolünü destekleyen ilk web tarayıcı oldu.

Açılımı InterPlanetary File System (Gezegenler Arası Dosya Sistemi) olan IPFS, günümüzün en popüler iletişim protokolü olan HTTPS’nin aksine içeriği almak için merkezi sunuculara ihtiyaç duymuyor. Bu önemli fark, olası sansürlerin ya da sunucu kesintilerinin önüne geçilebileceği anlamına geliyor.

IPFS protokolünü bir anlamda torrent dosyalarına benzetebiliriz; bilgisayarlar, eşler arası bir ağda yaşayan ve her biri içeriğin kopyasını dağıtan düğümlerdir. Bir düğüme erişmek mümkün olmazsa diğerine atlanabilir ve tek bir düğüm dahi var olduğu sürece içerik var olmaya devam eder. Dahası IPFS, DNS'ye dayalı bir protokol olmadığından saldırılara veya kesintilere karşı daha dayanıklıdır.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi bir IPFS adresini ilk ziyaret ettiğinizde, tarayıcı URL'yi standart HTTP protokolü üzerinden açacak. Ancak adres çubuğunun hemen altında web sitesini IPFS ile yüklemek için yerel bir düğüm kullanmak isteyip istemediğinizi soran bir bilgi çubuğu görüntüleniyor.

IPFS’yi etkinleştirdiğinizde tarayıcınız görüntülediğiniz içeriğin geçici bir ana bilgisayarı haline geliyor ve diğer IPFS düğümleri yaptığınız istekleri ve sunduğunuz içeriği görebiliyor.IPFS şu an için yalnızca Brave’in web sürümünde destekleniyor olsa da geliştiriciler, uygulamanın Android sürümünün de aynı desteği alacağını ifade ediyor.