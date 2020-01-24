Oyun oynarken internette gezinmek isteyebilir, bu tarayıcıların performansı düşürmesi nedeniyle oyunda sorun yaşayabiliriz. Opera'nın geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu Opera GX tarayıcısıyla, oyuncuların internet deneyimini iyileştirmeyi vadetmişti. Aldığı son güncellemelerle birlikte Opera GX'in performansı ne ölçüde etkilediğine yakından bakıyoruz.

Google Chrome'un lider olduğu tarayıcı pazarında Mozilla Firefox, Opera ve Safari de aslında önemli bir konumdalar. Alternatif olarak gözükseler de internet deneyimini farklı noktalara taşımak için özel tarayıcılar geliştiriyorlar. Opera'nın geçtiğimiz dönemde piyasaya sürdüğü, oyuncular özel Opera GX tarayıcısı da bunlardan birisi.

Windows ve macOS kullanıcılarına sunulan Opera GX'in en büyük vaadi, internette gezinirken performansı negatif şekilde etkilememesi. Elbette üzerine biraz da "ışıklı mışıklı" temalar ekleyince oyunculara özel bir sürüm olduğu imajına sahip. Peki gerçekten de öyle mi? Opera GX, oyuncuların memnun kalabileceği bir tarayıcı mı? Sizin için yakından inceledik.

Opera GX nasıl bir tarayıcı?

Opera GX, kullanana kadar aklınızda çok sayıda soru işareti oluşmasına neden oluyor, bu açıdan bıraktığı izlenim pek iç açıcı olmayabilir. Ancak bir kere işin içine girildiği zaman “Neden olmasın?” sorusunu da sordurmayı başarıyor. Tamamıyla oyuncu odaklı bir yapıya sahip olduğu yönünde pazarlanan tarayıcı, bu sebeple kendisini diğer tarayıcılardan farklı bir yerde konumlandırmış durumda.

Örneğin Mozilla Firefox düşünüldüğü zaman, kullanıcının gözünde her zaman Google Chrome ile rakiptir, çünkü tamamıyla aynı amaca hizmet eden iki üründen bahsediyoruz. Opera GX ise açık açık oyuncular için üretildiği bilinen bir tarayıcı. Yani Opera GX kullanmaya başlamak için hâli hazırda kullandığınız tarayıcıdan vazgeçmenize gerek yok. Çünkü Opera GX’i yalnızca oyun oynarken kullanarak bile tüm nimetlerinden faydalanabilirsiniz.

Tarayıcılar, hızlı çalışabilmek için bilgisayarın gücünü tamamıyla kendi üzerine çekmeye çalışabiliyor. Haliyle oyun oynarken de performans kaybına yol açabiliyorlar. İşte Opera GX tam olarak bu noktada tercih edilebilecek bir tarayıcı.

Tercih edilme sebepleri arasında en dikkat çekeni, kullanışlı özelliklerini listelerken de değineceğimiz kaynak yönetimi ayarlamasının kullanıcı tarafından yapılabiliyor olması. Yani tarayıcının çalışırken bilgisayarın gücünü ne kadar kullanabileceğini ayarlayabiliyoruz.

Kısacası, Opera GX’i varsayılan tarayıcınız haline getirmek zorunda değilsiniz. Sadece oyun oynayacağınız zaman, internetten oyunla ilgili bir araştırma yapmanız gerektiği sırada kullanabilirsiniz. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi, tarayıcı bu amaç için geliştirildi.

Oyunda takıldığınız bir bölümü geçmek için internette araştırma yapacaksanız bunu oyun performansından fedakarlık etmeden yapabiliyorsunuz. Oyun oynarken Twitch’te neler olduğuna bakmak için Opera GX’in içinde yer alan paneli kullanabiliyorsunuz.

Şimdi Opera GX’in bir oyuncunun internet deneyimini iyileştirmek için kullanılabilecek özelliklerine bakalım. Oldukça ilginç özellikler var. Şimdi isterseniz incelemeye birlikte devam edelim. Önce Opera GX'i yükleyelim sonra eleştirilere başlayalım.

Opera GX’in en kullanışlı özellikleri:

Arayüz özelleştirmeleri bir oyuncunun hoşuna gidecek cinsten:

Opera GX, arayüz özelleştirmesinde ilk olarak renklendirmeyi bulunduruyor. Oyuncular için geliştirildiği söylenen bir tarayıcının, oyuncu ekipmanlarında da olduğu gibi ışıklandırmaya önem veriyor olması güzel. Sıradan tarayıcılara oranla çok daha canlı olan bir arayüzün rengini seçebilmek de kullanıcıları mutlu edecek bir özellik.

Renk seçerken iki farklı menü var. Bir menüde tarayıcının öne çıkardığı renkler bulunuyor. Diğerinde ise bir renk tablosu bulunuyor. Buradaki menü, oyuncu ekipmanlarının ışıklandırmasını seçerken kullanılan menülere çok benziyor.

Çıkacak oyunların listelendiği bir sayfa var:

Opera GX, yalnızca tasarımıyla oyunculara yaklaşmaya çalışan bir tarayıcı değil. Özellikle GX Corner isimli sayfada bulunan çıkış takvimi bunun en büyük kanıtı. Bu takvim, kronolojik bir sırayla hangi günde hangi oyunların çıkış yapacağını gösteriyor.

Takvimin hemen üstünde bulunan platform seçenekleriyle, görüntülenecek oyunları çıkış yapacakları platformlara göre sınırlayabiliyorsunuz. Eğer takvimde görünen oyunların üstüne basarsanız, oyunun resmî internet sitesine yönlendiriliyorsunuz.

GX Corner ile oyun haberlerini takip etmek mümkün:

Çıkış takviminin hemen altında yer alan bir listede, yeni çıkan ya da yakın zamanda çıkış yapacak oyunlar, afişleriyle beraber gösteriliyor. Bu sayede çıkış takvimine oranla görsel anlamda daha güçlü bir liste elde edilmiş oluyor.

Oyun afişlerinin sol alt kısmında, oyunun hangi platformlara çıkış yapacağı simgelerle gösteriliyor. Oynayacak oyun bulunamadığı zaman göz atılabilecek bir liste. Çünkü listede Opera GX tarafından özel olarak seçilmiş oyunlar da bulunuyor.

Ayrıca görüntüleyebileceğiniz haberleri dilediğiniz dilde seçebiliyorsunuz. İçinde Türkçe’nin de bulunduğu, toplamda 44 tane dil seçeneği mevcut. Son olarak, yalnızca oyun değil, teknoloji gibi farklı kategorilerdeki haberleri de inceleyebiliyorsunuz.

Kaynak kullanımını yönetme:

Geldik Opera GX’in en güzel özelliklerinden birine. Oyunculara yakın olmak adına yukarıda sıraladığımız özelliklere sahip olmak güzel olsa da günün sonunda her ürün işlevselliğiyle ölçülür. Bu açıdan, kaynak kullanımını yönetebilmek, Opera GX hanesine yazılabilecek en büyük artılardan birisi.

Bazı tarayıcılar da performans konusunda hassas davranarak bir nebze de olsa kaynak kullanımını azaltmaya izin veriyor. Ancak Opera GX, RAM ve işlemci kullanımını dilediğiniz seviyede tutmanızı sağlayan bir yapıya sahip.

Kaynak kullanımını açmak için sol tarafta bulunan ibreye tıklayarak “GX Control” panelini açmak gerekiyor. Bu panelde ağ kullanımı, RAM kullanımı ve işlemci kullanımı sınırlandırılabiliyor. Ağ kullanımına MB/s üzerinden, RAM kullanımına GB üzerinden ve işlemci kullanımına yüzde üzerinden limit koyulabiliyor.

Twitch Widget’ı ile bildirimler alma:

Eğer oyun yayıncılığına uzaktan ya da yakından ilginiz varsa, Twitch kesinlikle uğramış olduğunuz bir platformdur. Ancak Twitch’i kontrol etmek için her defasında internet sitesine gitmek bazen zaman kaybına sebep olabiliyor.

Opera GX’te bulunan Twitch Widget’ı ile tarayıcıda herhangi bir siteye gitmeden kendi Twitch hesabınızda takip ettiğiniz yayıncılar o sırada ne durumda kontrol edebiliyorsunuz. O sırada canlı yayın yapan biri varsa, kanal resmine bastığınız anda hesabınızın giriş yapmış durumda olduğu bir Twitch sekmesi açılıyor.

Facebook Messenger ve Whatsapp gibi sohbet uygulamalarına tek tıkla ulaşma:

Bu sefer oyuncu olmayan kullanıcıların da çok kullanışlı bulabileceği bir özellikten bahsediyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz Twitch Widget’ı ile aynı şekilde çalışan bir özellik bu. Yine sol taraftaki menüde bulunan Whatsapp veya Facebook Messenger simgelerine basarak, mobil platformda sıkça kullanılan mesajlaşma uygulamalarını tarayıcı üzerinden bir sekmeye ihtiyaç duymadan kullanabiliyorsunuz.

Bu özelliğin yalnızca Whatsapp ve Facebook Messenger gibi en çok kullanılan uygulamaların yanında Telegram gibi alternatiflerle de uyumlu çalışabiliyor olması güzel bir hareket. Böylelikle tarayıcının özelliklerinden faydalanmak için en popüler uygulamaları kullanmak zorunda kalmıyorsunuz.

Sonuç:

Opera GX, bizim kullanımımız sırasında herhangi bir yavaşlık ya da çökme gibi tatsızlıklar yaşatmadı. O yüzden özellikle tarayıcısını değiştirmek isteyen bir kullanıcı tarafından tercih edilebilir. Öte yandan, tarayıcısını değiştirmeyi düşünmeyen kullanıcılar da yalnızca oyun oynarken kullanabileceği bir alternatif olarak düşünebilir.

Bu noktada özellikle ağ, RAM ve işlemci kullanımını sınırlayabiliyor olmak güçlü bir bilgisayarı olmayan kullanıcılara ilaç gibi gelecektir. Oyuncular için özel olarak geliştirilmiş Opera GX’in incelemesini yaptığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Peki sizin düşünceleriniz neler? Kendiniz de bir inceleme yapmak için Opera GX'i aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz, görüşmek üzere:

Opera GX (Windows - macOS):