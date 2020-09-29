OPPO, A92'nin yeniden markalandırılmış versiyonu olan Reno4 Z 5G'yi duyurdu. Performans ve kullanılabilirlik açısından dikkat çeken telefon, fiyatıyla biraz can yakacak olsa da tüketicilerin tercihi olmayı başaracak gibi görünüyor.

OPPO, yeni akıllı telefonu Reno4 Z 5G'yi duyurdu. Etkileyici donanım özelliklerine sahip olan akıllı telefon, biraz yüksek fiyatlı olsa da kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Ayrıca bu akıllı telefon, OPPO A92'nin yeniden markalandırılmış bir versiyonu olduğu için A92 ile de pek çok ortak özelliğe sahip. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler vadediyor?

OPPO Reno4 Z 5G, 6.57 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. 120 Hz tazeleme oranına sahip ekranın sol üst tarafına yerleştirilen hap büyüklüğündeki delik, telefonun ikili ön kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kamera kurulumuna baktığımızdaysa 16 MP çözünürlük sunan ana ön kamerayı ve 2 MP çözünürlük sunan derinlik odaklı kamerayı görüyoruz.

OPPO Reno4 Z 5G, işte böyle görünüyor

OPPO'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 800 işlemcisinden güç alıyor. Bu gücü 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleyen telefon, performans açısından beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 arayüzünün kullanıldığı telefon, 18 watt hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh kapasiteli bir batarya ile birlikte geliyor. Ayrıca bu akıllı telefonda 3.5 mm'lik kulaklık girişine de yer verilmiş durumda.

OPPO Reno4 Z 5G'nin arka kısmına baktığımızda 4'lü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumu; 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve son olarak da 2 MP'lik derinlik kamerasını içeriyor. Kullanıcılar, OPPO'nun yeni telefonunun kamera performansından da memnun kalacaklar gibi görünüyor.

OPPO Reno4 Z 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç, FHD+ (1080x2400 piksel), 120 Hz tazeleme oranı

6.57 inç, FHD+ (1080x2400 piksel), 120 Hz tazeleme oranı İşlemci: MediaTek Dimensity 800

MediaTek Dimensity 800 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP + 2 MP

16 MP + 2 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

4.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği) Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi

5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.1

Tüm bu özellikleriyle duyurulan OPPO Reno4 Z 5G, an itibarıyla satışa sunulmuş durumda. Şu an için sadece Tayvan'daki OPPO hayranlarının erişebildikleri telefon, ilerleyen süreçte daha fazla ülke pazarında satışa sunulacak gibi görünüyor. Telefonun fiyatı ise 445 dolar (yaklaşık 3,500 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.