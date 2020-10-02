Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO, önde 2 arkada 4 kamera olmak üzere toplam 6 kameraya sahip yeni akıllı telefonu A93'ü tanıttı. Gücünü Helio P95 yonga setinden alan akıllı telefonun önümüzdeki dönemlerde ülkemizde satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Son dönemlerin en dikkat çeken akıllı telefon üreticilerinden OPPO, toplam 6 kameraya sahip olan yeni akıllı telefonu A93'ü tanıttı. Çinli şirketin orta üst segmentte konumlandırılabilecek yeni telefonu, sunduğu özelliklerin yanında fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,4 inçlik büyük sayılabilecek bir ekrana sahip olan OPPO A93, ön tarafta 16 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere çift kamerayla birlikte geliyor. Ekranın sol üst köşesine yerleştirilen kameralardan ilki f / 2,4 diyafram değerine sahip olurken diğer sensör ise derinlik algılayıcısı olarak karşımıza çıkıyor.

OPPO A93 neler sunuyor?

Gücünü sekiz çekirdekli Helio P95 yonga setinden alan akıllı telefon, bellek tarafında ise 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçeneklerini kullanıcılara sunuyor. MicroSD desteği bulunan cihazda ayrıca 18 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh'lik bir batarya bulunuyor.

Telefonu arka tarafa çevirdiğimizde burada sol üst köşeye kare modül çeklinde yerleştirilmiş dörtlü arka kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kameralar sırasıyla 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS ve 4G LTE desteği de OPPO A93'ün bağlantı seçenekleri arasında yer alıyor.

OPPO A93 fiyatı:

Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle tanıtılan OPPO A93, 323 dolarlık (yaklaşık 2.510 TL) fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Cihazın ilerleyen dönemlerde ülkemizde de satışa sunulma ihtimali bulunuyor ancak fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor.

OPPO A93 teknik özellikleri: