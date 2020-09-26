OPPO, Fiyat/Performans Modeli Reno4 Lite'ı Tanıttı

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, Reno4 Lite adını verdiği yeni akıllı telefonunu Ukrayna'da çıkardı. Reno4 Lite için her ne kadar yeni bir cihaz desek de aslında OPPO F17 Pro'nun yeniden markalandırılmış modeli.

Çin merkezli BBK Electronics'in alt kuruluşu OPPO, Ukrayna'da Reno4 Lite adını verdiği bir akıllı telefon çıkardı. Ukraynalı satıcılar tarafından listelenmeye başlanan cihaz, OPPO Reno4 Lite olarak adlandırılsa da OPPO F17 Pro'nun yeniden markalandırılmış sürümü.

Akıllı telefon üreticisinin çıkardığı bu yeni cihazın bazı donanım özellikleri de belli oldu. Buna göre, telefonun ön tarafında 2 ve arka tarafında 4 olmak üzere toplamda 6 kamera yer alacak. Peki, telefonun ortaya çıkan özellikleri neler?

OPPO Reno4 Lite özellikleri

6,43 inçlik S-AMOLED bir ekrana sahip olan cihazın ekranının sol üst tarafında 2 kameraya ev sahipliği yapan bir yuva bulunuyor. 1080 x 2400 piksel, 20:9 en boy oranına sahip ekranın tazeleme hızı ise 60 Hz. Telefonun işletim sistemi tarafında Android 10 temelli ColorOS 7.2 yer alıyor.

Gücünü MediaTek Helio P95 yonga setinden alan OPPO Reno4 Lite, kullanıcılarına 8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama alanı sunuyor. microSD kart girişiyle depolama alanı artırılabilen telefonda 30 W hızlı şarj desteği bulunan 4.015 mAh değerinde bir batarya yer alıyor.

Telefonun ön tarafındaki kameralar 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. Telefonun arka tarafındaki dört kameranın özellikleri de şöyle: 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör ve bir çift 2 MP derinlik sensörü. Telefonda ayrıca ekrana gömülü parmak izi okuyucu bulunuyor. Siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip olan telefonun fiyatı ise 11.999 Ukrayna Grivansı, yani vergisiz 3.252 TL.

OPPO Reno4 Lite teknik özellikleri