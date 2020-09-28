Oppo A33 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, giriş seviyedeki en yeni akıllı telefonu olan OPPO A33’ü Endonezya’da gerçekleştirdiği lansman ile resmen duyurdu. Giriş seviye bir model olmasına rağmen 90Hz gibi yüksek bir ekran yenileme hızına sahip olan OPPO A33, 5.000 mAh’lik devasa bataryasıyla uzun bir kullanım süresi sunuyor.
Günümüz akıllı telefon tasarım trendlerini takip eden OPPO A33, delikli ekran tasarımıyla yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor. Ayrıca alt çerçeve hariç cihazın ince çerçevelere sahip olduğunu söylemek de mümkün. Arka tarafa baktığımızda ise yine hemen her akıllı telefonda görmekte olduğumuz dikdörtgen kamera kurulumuyla karşılaşıyor.
Oppo A33 tasarımı
6,5 inçlik HD+ bir TFT LCD ekrana sahip olan OPPO A53, 90 Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass 3 koruma ile geliyor. Ekranın sol üst köşesindeki delikte yer alan selfie kamerası ise 8 MP çözünürlük ve f/2,4 diyafram açıklığı sunuyor.
Qualcomm’un giriş seviyedeki popüler işlemcileri arasında yer alan Snapdragon 460’tan güç alan OPPO A33, 3 GB LPDDR4X RAM ve 32 GB dahili depolama alanı sunuyor. 32 GB’lık depolama alanının günümüz şartlarında yetersiz olacağını bilen OPPO, cihaza microSD kart desteği de eklemiş durumda.
OPPO A33 özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 460
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB + microSD
- Ekran: 6,5 inç HD+ 90Hz TFT LCD
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
OPPO A33 fiyatı
3 GB RAM + 32 GB depolama olmak üzere tek bir bellek seçeneğine sahip olan OPPO A33, 153 dolar (yaklaşık 1188 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.