OPPO K9 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO, orta segmentin en çok tercih edilen modellerinden biri olması muhtemel yeni akıllı telefonu OPPO K9 5G'yi duyurdu. Şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken telefon, buna rağmen uygun sayılabilecek bir fiyat etiketine sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, K serisinin en yeni akıllı telefonu olan OPPO K9 5G'yi duyurdu. Yüksek ekran yenileme hızı, 5G desteği, amiral gemilerini aratmayan hızlı şarj desteği ve 64 MP ana kamerası ile öne çıkan K9 5G; sunmuş olduğu fiyat/performans oranıyla da seviyesinin en iddialı modellerinden biri olacak gibi görünüyor.

Qualcomm'un orta segmentteki yeni işlemcilerinden Snapdragon 768G'den güç alan OPPO K9 5G, 8 GB RAM ve isteğe bağlı olarak 128 GB ya da 256 GB dahili depolama alanı sunuyor. 4.300 mAh gibi orta kalibre bir bataryayla gelen akıllı telefon, 65W hızlı şarj desteği ile prize bağlı bir hayat sürmenizin önüne geçiyor.

6,43 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranında 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan OPPO K9 5G, kaliteli bir görsel deneyim sunuyor. Ekranın sol üst köşesinde bulunan delikte ise 32 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alıyor. Ayrıca arka taraftaki dikdörtgen kamera modülünde de 64 MP + 8 MP + 2 MP'lik üçlü kamera bulunduğunu belirtelim.

OPPO K9 5G özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 768G

: RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6,43 inç Çözünürlük: 1080x2400 piksel Full HD+ Yenileme Hızı: 90 Hz Panel: Super AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 64 MP Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP Makro Kamera: 2 MP

: Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : Kapasite: 4.300 mAh Hızlı Şarj: 65W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: ColorOS 11.1

:

Siyah ve pembe-mavi geçişli olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan OPPO K9 5G, 128 GB'lık versiyonu için 309 dolar; 256 GB'lık versiyonu için ise 339 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.