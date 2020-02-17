Akıllı telefon sektörünün en önemli oyuncularından olan OPPO'nun önümüzdeki günlerde tanıtacağı akıllı saate ait bir görsel yayınlandı. OPPO Global Pazarlama Başkanı Brian Shen tarafından paylaşılan görsel, saatin kavisli bir ekrana sahip olacağını da gösteriyor.

Son dönemlerde ülkemizde de adından sıkça söz ettirmeyi başarmış bir marka olan OPPO, akıllı telefon sektöründe elde ettiği başarının ardından giyilebilir teknoloji pazarında da aynı çıtayı yakalamak istiyor. Bunun için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çinli üretici, görünüşe göre önümüzdeki günlerde bir akıllı saatle karşımıza çıkacak.

İlk defa geçtiğimiz ay resmi görselleri paylaşılan akıllı saat, pek çok kişi tarafından Apple Watch’a benzetilmişti. Yeni ortaya çıkan bu görselse akıllı saatin tasarımını çok daha net bir şekilde görmemize olanak sağlıyor. Dilerseniz önce paylaşılan görsele daha yakından bakalım, sonrasındaysa saatte yer alması beklenen özelliklerden bahsedelim.

OPPO Smartwatch’ta yer alması beklenen özellikler:

Kare şeklinde bir ekrana sahip olması beklenen akıllı saat, yan tarafındaysa iki farklı düğmeyi bünyesinde barındırıyor. OPPO Smartwatch’un ayrıca kavisli ekrana sahip olacağını da yine paylaşılan görselden görebiliyoruz. Telefona oldukça şık bir hava katan bu ekran, 2020 yılındaki akıllı saatler için yeni bir trend yaratabilir ve daha pek çok firmanın akıllı saatinde kavisli ekran tasarımı görebiliriz.

OPPO, yeni model akıllı saatinin yan tarafında Apple Watch’takine benzer bir ana ekran düğmesi tercih etmemiş gibi görünüyor. Bu da OPPO Smartwatch’u tasarım anlamında Apple Watch’tan ayıran başlıca özellikler arasında yer alıyor. Öte yandan saatte yer alacağı iddia edilen EKG/ECC özelliği, tıpkı Apple Watch Series 4 ve 5’te olduğu gibi kalp atış hızını ve kan basıncını kaydederek saati bir fitness cihazından daha fazlası hâline getirebilir.

Akıllı saatin tanıtım tarihine gelecek olursak henüz OPPO tarafından açıklanmış resmi bir lansman tarihi bulunmuyor. Yine de pek çok kaynak, akıllı saatin şubat ayının sonlarına doğru tanıtılabileceğini söylüyor. Son olarak fiyata da değinelim; OPPO Smartwatch, muhtemelen 300 dolar (1.815 TL + vergiler) seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olacak.