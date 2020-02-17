AliExpress'te Bir Şirket, Sahte Akıllı Telefonlar Satıyormuş

Her gün milyonlarca insanın alışveriş yaptığı e-ticaret sitesi AliExpress çok çarpıcı bir haberle gündemde. Platformda faaliyet gösteren bir şirketin, Samsung ve Huawei de dahil olmak üzere büyük markalara ait akıllı telefonların sahtelerini sattığı ortaya çıktı.

Bugün yayınlanan yeni bir haber, Kimtien adlı bir şirketin, dünyanın önde gelen online perakende platformlarından AliExpress’te Samsung ve Huawei de dahil olmak üzere büyük akıllı markalarının sahte modellerini sattığını ortaya çıkardı. Hemen aşağıdaki ekran görüntüsünde, söz konusu şirket tarafından satılan sahte akıllı telefonları görüyorsunuz. Örneğin; Samsung Galaxy Note 10+’a birebir benzeyen bir modelin Kimtien Note 10+ şeklinde adlandırıldığı gözlerden kaçmıyor.

AliExpress'te satılan sahte akıllı telefonlardan bazıları

Kimtien isimli şirket tarafından satılan klon telefonlar, orijinallerinin sadece beşte biri fiyatına alıcı buluyor. Fiyattaki uçurumun temel sebebi ise sahte modellerde kullanılan donanımların düşük seviyeli olması. Örnek vermek gerekirse; orijinal modelinde Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisi bulunan bir akıllı telefon, klon versiyonunda düşük profilli bir bir MediaTek işlemcisi ile karşımıza çıkıyor.

AliExpress'te Samsung Galaxy Note 10+’a birebir benzeyen bir telefon Kimtien Note 10+ şeklinde adlandırılmış

AliExpress’teki sahte akıllı telefonların büyük bir bölümünün, Samsung ve Huawei markarlarına ait cihazlardan kopyalandığı görülüyor. Öte yandan şu an için Kimtien adlı şirket ile ilgili pek fazla şey bilinmiyor. Fakat ürünlerinin çoğunu Çin'den tedarik ettiği ve Güneydoğu Asya ülkelerine pazarladığı belirtiliyor.

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden AliExpress’in bu konuda nasıl bir adım atacağı henüz belli değil. Dahası, Çinli şirketten bu çarpıcı olaya ilişkin henüz bir açıklama da gelmedi. Konuya dair yeni gelişmeler yaşanması halinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.