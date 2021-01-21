OPPO ve Tecno, Türkiye'de Üretim İçin Geri Sayıma Başladı

Çinli akıllı telefon üreticileri OPPO ve Tecno, Avrupa pazarı için Türkiye'de akıllı telefon üretmeye hazırlanıyor. OPPO gelecek ay, Tecno ise mart ayı itibarıyla Türkiye'de akıllı telefon üretmeye başlayacak.

2021 yılı, akıllı telefon sektörü açısından Türkiye için oldukça hareketli geçecek. Zira dünyanın en çok satan akıllı telefon markası Samsung’un yeni sıra Çinli akıllı telefon devi OPPO ve bir başka Çinli marka Tecno, bu yıl içinde Türkiye’ye gerçekleştirecekleri yatırımlar ile akıllı telefon üretimine başlayacaklar.

AA muhabiri tarafından aktarılan bilgilere göre şirketler, Türkiye’deki üretimlerine başlamak için gün sayıyorlar. Apple’ın ardından dünyanın en çok satan 5. akıllı telefon markası olan OPPO, planlarda bir aksilik olmazsa gelecek ay Türkiye’deki akıllı telefon üretimine başlayacak. OPPO, gerçekleştireceği yatırım ile Türkiye’yi, Avrupa bölgesindeki üretim üssü haline getirmeyi planlıyor.

OPPO gelecek ay, Tecno mart ayında Türkiye'de üretime başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, geçtiğimiz ay konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, “OPPO, yaklaşık 50 milyon dolar tutarında bir yatırım açıkladı. Görüştüğümüz benzer uluslararası teknoloji firmalarının da yakın zamanda yatırımlarını açıklamasını bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’ye 25 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmek için gerekli adımları atan Tecno da bir an önce üretime başlamayı planlıyor. İstanbul Pendik yer alacak fabrikasında hem Türk tüketicisinin beklentilerine hizmet vermek hem de Avrupa pazarına dağıtım sağlamayı planlayan Tecno’nun mart ayı itibarıyla üretime resmen başlaması bekleniyor.