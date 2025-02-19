OPPO Watch X2'nin tüm özellikleri ortaya çıktı. EKG, nabız ve oksijen sensörleriyle sağlık takibi sunuyor. 20 Şubat’ta tanıtılacak akıllı saat, uzun pil ömrü vadediyor.

OPPO, yeni akıllı saati Watch X2’yi 20 Şubat’ta düzenlenecek etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde paylaşılan bilgiler, saatin sağlık odaklı gelişmiş sensörler ve uzun pil ömrü ile geleceğini gösteriyor.

İlk olarak Çin’de tanıtılacak olan OPPO Watch X2, EKG (elektrokardiyografi) sensörü, 8 kanallı nabız ölçer, 16 kanallı kandaki oksijen seviyesini takip eden sensör ve bilek sıcaklığı izleme özellikleriyle donatılacak. İşte ortaya çıkan tüm ayrıntılar!

OPPO Watch X2 özellikleri

OPPO Watch X2, 14 farklı sağlık verisini analiz eden 60 saniyelik sağlık taraması sunacak ve uzun süreli kullanımla yüksek tansiyon riski değerlendirmesi yapabilecek. Uyku takibinde ise uyku puanı, apne tespiti, nabız ve sıcaklık izleme gibi fonksiyonlar yer alacak. Watch X2, EKG sensörünün yanı sıra 8 kanallı nabız ölçer, 16 kanallı kandaki oksijen seviyesi sensörü ve bilek sıcaklığı izleme gibi sağlık takibini destekleyen gelişmiş ölçüm sistemleriyle karşımıza çıkacak.

Saatin diğer özellikleri arasında çift frekanslı GPS, 26 saat GPS kullanım süresi, 10W hızlı şarj destekli 648 mAh batarya ve eSIM desteği bulunuyor. OPPO'nun geliştirdiği Glacier Battery, güç tasarrufu modunda iki haftaya kadar kullanım süresi sunacak. 1.5 inç Ultra-Parlak Diamond ekranı ise 2200 nit parlaklığa ulaşarak dış mekanlarda yüksek görünürlük sağlayacak.

OPPO Watch X2, 46mm kasa boyutu, IP68 sertifikası ve 5ATM suya dayanıklılık gibi fiziksel özelliklerle gelecek. Azure Peak Blue, Obsidian Black ve Desert Silver Moon olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak olan cihaz, OPPO’nun Find N5 modeliyle birlikte 20 Şubat saat 19:00’da Çin’de tanıtılacak.