OPPO, birkaç gün sonra tanıtacağı Find N5 modelinin Mac bilgisayarları uzaktan kontrol etme imkânına sahip olacağını duyurdu.

OPPO, 20 Şubat günü Find N5 ismini verdiği “dünyanın en ince katlanabilir telefonu”nu tanıtacak. Cihazın tanıtımına hâlâ birkaç gün olsa da şirketin detayları hakkında sıkça bilgiler verdiğini görüyorduk. Yapılan tüm açıklamalar, modelin gerçekten de yılın en iyi katlanabilir telefonlarından biri olacağını gösteriyordu.

Şimdi ise OPPO Find N5’te yer alacak bir başka özellik açıklandı. Bu özellik, Mac kullanıcılarını mutlu edecek cinsten.

OPPO Find N5, Mac’leri uzaktan kontrol edebilecek

OPPO’nun ürün tarafındaki yöneticisi olan Peter Lau, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla bu özelliği duyurdu. Lau’nun aktardığına göre Find N5, Mac bilgisayarı uzaktan kontrol etme imkânına sahip olacaklar. Gerçek zamanlı olarak bilgisayarı görüntüleyip ve kullanabileceksiniz.

Bu da Mac sahiplerinin bu tarz bir özellik için illa iPhone’a ihtiyacı olmayacağı anlamına geliyor. Mac’i Find N5 modelinin ekranına yansıtabilecek ve onu uzaktan kontrol edebileceksiniz.

Özelliğin detayları henüz paylaşılmadı ancak aynı Wi-Fi’ya bağlı olma gibi bazı şartlarla çalışacağını tahmin edebiliriz. Tabii sadece Çin’e mi özel olacağını bilemiyoruz. Eğer küresel olarak sunulacak olursa OPPO Find N5’in küresel versiyonu olacak OnePlus Open 2’de görebiliriz. Şirketin özelliği başka telefonlara ekleyip eklemeyeceği de belirsiz.

20 Şubat günü bu özellik de dahil OPPO Find N5 hakkındaki tüm detayları öğreneceğiz. Şimdiden telefonu heyecanla bekliyoruz. Beklerken aşağıdaki içeriklerimizden cihaz hakkında paylaşılan bazı şeylere ulaşabilirsiniz.