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Oracle, Son Bir Yıl İçinde 21.000 Çalışanını İşten Çıkardığını Açıkladı: Yapay Zekânın Faturası Çok Büyük!

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Yazılım ve bulut şirketi Oracle, son bir yılda 21.000 çalışanının işine son verdi.

Oracle, Son Bir Yıl İçinde 21.000 Çalışanını İşten Çıkardığını Açıkladı: Yapay Zekânın Faturası Çok Büyük!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD'li yazılım ve bulut şirketi Oracle, yayınladığı son yıllık raporda acı bir gerçeği gözler önüne serdi.

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Şirket, yapay zekâya yer açmak için tam 21.000 çalışanının işine son verdi. Geçen yıl 162 bin olan çalışan sayısı, son bir yılda 141 bine geriledi. Yani şirketin %13’ü artık yok. Oracle, raporda durumu, "Operasyonlarımızda yapay zekâ teknolojilerini kullanmamız, iş gücümüzde azalmaya neden oldu ve olmaya devam edebilir." ifadeleriyle açıkladı.

İçerikten Görseller

Oracle, Son Bir Yıl İçinde 21.000 Çalışanını İşten Çıkardığını Açıkladı: Yapay Zekânın Faturası Çok Büyük!
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1,8 milyar dolar tazminat ödendi

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Bu devasa temizlik Oracle’a hiç de ucuza patlamadı. Şirket, işten çıkarılan personelin tazminatları ve yeniden yapılanma masrafları için kasasından tam 1,8 milyar dolar nakit çıkardı.

Bir önceki yıl bu rakamın sadece 374 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde, yapay zekâ devriminin faturası epey ağır olmuş gibi görünüyor. Üstelik Oracle, bu ani değişimin üretkenlik kaybına yol açabileceği konusunda da yatırımcılarını uyarıyor.

Elbette bu adımı atan tek şirket Oracle değil ve Silikon Vadisi devleri çoktan hazırlıklarını bu süreçlerin geleceğini bilerek yaptı. Doğal olarak gelecekte de benzer küçülmeler görmemiz kaçınılmaz gibi görünüyor.

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Yapay Zeka

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