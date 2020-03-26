COVID-19 tedbirleri kapsamında Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgının Türkiye ve dünyadaki seyrine ilişkin güncel bilgiler sunan TÜBİTAK COVID-19 Portalı’nın bugün itibarıyla devreye girdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını COVID-19’un Çin’de ortaya çıktığı ilk zamanlarda Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturan Türkiye, şimdi de, güncel vaka sayıları ve bilimsel makalelerin bulunacağı TÜBİTAK COVID-19 Portalı'nı hayata geçirdi.

Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir basın toplantısı düzenleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarının projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladıklarını paylaştı.

TÜBİTAK COVID-19 Portalı, güncel vaka sayısından bilimsel kaynaklara kadar pek çok bilgi sunuyor

COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere ve koruyucu malzemelere hızlıca destek sağlayacaklarını belirten Varank, "Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 Portalını da bugün itibariyle devreye aldık. TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik, çağrılara başvuru sürelerini de uzattık” dedi.

COVID-19 vakalarının Türkiye’deki seyrine ilişkin en güncel verileri sunan TÜBİTAK COVID-19 Portalı, Sağlık Bakanlığı yetkili personeli tarafından verilen bilgilere göre belirli periyotlarla güncelleniyor. Bunun yanı sıra COVID-19’a karşı dünya çapındaki en güncel klinik çalışmaları ve bu çalışmalardan önerilen ilaçlar, bilimsel kaynaklar ve korunma yöntemleri gibi daha pek çok bilgiye erişim imkanı sunan platform, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan Online Corona Testine doğrudan ulaşmanızı sağlıyor. TÜBİTAK COVID-19 Portalı’na buradan erişebilirsiniz.