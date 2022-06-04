Cinsel Doyumsuzluğu Tanımlayan Rahatsızlık: Nemfomani Nedir?

Kadınlarda cinsel davranışların kontrol altına alınamadığı, adeta bir bağımlılık halini alması durumu için kullanılan nemfamoni nedir? Aslında çok ciddi bir psikolojik rahatsızlık olan bu nemfamoniyle ilgili merak edilen konulara açıklık getirdik.

Dünya üzerindeki milyarlarca insanın hayatında cinsellik belirli bir noktada var. Yetişkinliğe eriştikten sonra ilk başta kendi vücudumuzu tanıyor, daha sonrasında da partnerimizle cinsel bir hayat geliştiriyoruz. Bu durum, son derece doğal yollarla ilerliyor. Günlük yaşantımızı etkilemediği ve sağlığımıza dikkat ettiğimiz sürece cinselliğin hayatımızın içinde olması herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Elbette her şeyde olduğu gibi cinsellikte de aşırıya kaçma durumları olabiliyor. Bugün sizlere kadınlarda görülen bir rahatsızlık olan ve cinsel doyumsuzluk olarak açıklanabilecek "nemfomani"den bahsedeceğiz.

Filmlere konu olan bu rahatsızlık, kadınların yaşadığı bir durum. Her ne kadar bilinçsizce yaklaşıldığında kadınları aşağılamaya yönelik bir rahatsızlığa dönüşse de aslında durum şakaya ya da aşağılamaya gelmeyecek kadar ciddi. Bireyin cinsel davranışlarını kontrol altına alamadığı, cinselliğin zevk veren bir durumdan öte adeta bağımlılık halini aldığı durumlara verilen ad olan nemfomani, aynı zamanda cinsel bağımlılık, hiperseksüalite, kompulsif cinsel davranış gibi isimlerle de biliniyor.

Nemfomani nedir?

Nemfomani, Yunan mitolojisinde doğada saklandığı düşünülen genç güzel kadınlara benzeyen ruhlara verilen isim olan "nymph" ile çılgınlık, coşku, heyecan anlamına gelen "mania" kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıktı. Nemfomani, libidosu yüksek kadınlar için söylense de aslında her libidosu yüksek kadın nemfomani değildir. Nemfomani, son derece ciddi düzeylerde cinsel bağımlılığı sahip, sekse takıntılı ve olağanın çok üstünde cinsel dürtü yaşayan insanların yaşadığı bir rahatsızlıktır. Nemfomaniye sahip insanların günlük hayatlarındaki en yoğun duygu cinselliktir. Hissedilen bu aşırı cinsel istek duygusu, günlük hayatı etkilemeye başlar.

Nemfomaniye sahip kadın, cinsel olarak haz almak için kontrolden çıkmışçasına çözümler arar. Bu noktada zorlayıcı mastürbasyon, farklı insanlarla tek gecelik ilişkiler, birden fazla insanla cinsel ilişki gibi yollara başvurarak, kontrol edilemeyen bağımlılığa bir çözüm aranır.

Nemfomaninin belirtileri nelerdir?

Cinsel ilişkiyi duygusal bir birleşmeden ziyade fiziksel bir deneyim olarak gören nemfomaniye sahip insanlarda genel olarak zorlayıcı cinsel davranışlar, aşırı dürtüler gözlemlenir. Daha detaylı bir şekilde ele alırsak nemfomaniye sahip bir bireyde şunlar gözlemlenebilir:

Birden fazla partnerle cinsel ilişki yaşama

Suçluluk ve utanç

Davranışları durdurmada yaşanan zorluklar

Sürekli devam eden cinsel dürtü ve arzular

Depresyon

Kendine ve başkalarına zarar verme ihtimali bulunmasına rağmen davranışlarına devam etme

Sürekli pornografi kullanımı

Zorlayıcı mastürbasyon

Günlük hayatta cinselliği düşünmek ve yaşamayla çok fazla zaman ayırma

Nemfomaniye sahip kişilerin psikolojik ve fiziksel sağlığı önemli ölçüde etkilenebilirken, aynı zamanda ev, iş, okul ortamlarına adapte olmaları da son derece zordur. İnsan ilişkilerinde sorun yaşayan bu kadınların çok fazla cinsel ilişkiye girmesi, bu ilişkilerde kendilerini fazla zorlamaları da cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riskini bir hayli artırır. Nemfomani tanısı konmuş kişiler eğer tedavi edilmezlerse intihar etmeyi düşünebilirler.

Nemfomaninin nedenleri var mıdır?

Nemfomaninin kesin olarak bilinen bir nedeni yok. Her insan için farklı bir süreç ilerlese de bazı belirleyici durumların bu rahatsızlığa neden olduğu düşünülüyor. Bunlar;

Cinsel istismar nedeniyle oluşan travma

Genetik yatkınlık

Nörotransmitter olarak adlandırılan beyin kimyasallarındaki dengesizlik

Stresli yaşam

Parkinson hastalığı gibi nörolojik durumlar ve bu hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

Nemfomani tedavi edilebilir mi?

Nemfomani; psikolog, psikiyatrist veya cinsel terapist gibi bu konuda eğitim almış doktorların kontrolünde tedavi edilebilir. İlk başta bu olaya sebep olan nedenin bulunması gerekir. Daha çok danışmanlık ve psikolojik destek şeklinde uygulanan tedavi, doktorun yönlendirmesi ve bazı durumlarda ilaç tedavileriyle nemfomaninin önüne geçilebilir veya dürtü belirli miktarlarda azaltılabilir.

Nemfomaninin erkeklerdeki karşılığı olan rahatsızlık Satiriasis

Kadınlarda görülen nemfomanide olduğu gibi erkeklerde de aşırı cinsel istek duyma durumu olabilir. Cinsel isteklerini kontrol altına alamayan erkeklerde ilişkiye girecekleri insanlar arasında seçim yapma durumu çok fazla olmaz. Cinsel birliktelikte orgazm olamayan satiriasis bireyler, nemfomani de olduğu gibi cinsel isteklerini kontrol edemezler. Bu rahatsızlık da eğer kontrol altına alınamazsa zamanla yerini intihar düşünceleri alabilir. Cinsel içerikli videolar izleyerek çok fazla mastürbasyon yapan satiriasis bireylerin psijikolojik destek ve ilaçlarla tedavisi yapılabilir. Uzun vadeli bir tedavi gerektirmektedir.

Bugün sizlere kadınlarda görülen cinsellikte aşırı doyumsuzluk ve daha fazlasını istemeye sebep olan nemfomani rahatsızlığını açıkladık. Bu konunun çok da şakaya gelecek bir şey olmadığını, bu rahatsızlığa sahip insanların tıbbi destek alması gerektiğini lütfen unutmayın. Nemfomaninin erkeklerde görülen versiyonu satiriasis için önümüzdeki günlerde detaylı bir içeriği sizlerle paylaşıyor olacağız. Ayrıca düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: 1, 2, 3