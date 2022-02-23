Pek çok kişi için aseksüel, seks yapmayan ya da yapamayan kişi anlamına geliyor. Ancak bu terim, altında pek çok farklı his ve davranış barındıran geniş bir şemsiye oluşturmaktadır. Gelin aseksüellik nedir sorusunu biraz detaylı inceleyelim ve kimlere aseksüel denir bunun farklı örneklerini görelim.

İnsanlık var olduğu günden beri seks yapıyor. Bunun en temel ve ilkel nedeni soyunu devam ettirip üremek olsa da dürtüler gereği seks yapılabileceğini de biliyoruz. İnsanlar doğal olarak içlerinde böyle bir dürtüye sahip olurlar ve seks yapacakları partneri seçmek için de bir cinsel çekim duymaları gerekir. Ancak hepsi değil. Bazı insanlar neredeyse hiç cinsel çekim hissetmezler ve bu durum aseksüellik olarak adlandırılır.

Aseksüellik, 2000’li yıllarından başından beri bilinen bir kavram. Aseksüel kişiler, toplumun epey küçük bir bölümünü oluştursalar bile üzerinde araştırma yapılmaya değer bir sayı oluşturuyorlar. Herhangi bir cinsel hastalık ya da cinsel yetersizlik olarak kabul edilmeyen aseksüellik durumu, içinde pek çok farklı his ve davranış barındıran geniş bir şemsiye oluşturuyor. Gelin aseksüellik nedir, aseksüel kime denir yakından inceleyelim.

Aseksüellik nedir?

Aseksüellik, kişinin çok az ya da hiç cinsel çekim hissetmemesi durumudur. İnanç ya da dünya görüşü nedeniyle seksten uzak olmak, aseksüellik değildir. Aynı şekilde herhangi bir cinsel hastalık ya da cinsel yetersizlik nedeniyle seks yapamamak da aseksüellik olarak kabul edilmez.

Aseksüel kişiler seks ve mastürbasyon yapabilir. O an libido tatmini amacıyla seks ya da mastürbasyon yapmak, aseksüellik dışı olarak kabul edilmez. Kişiler, cinsel çekim hissetmeseler bile romantik ve duygusal ilişkiler içine girmek isteyebilirler. Yani aseksüellik için tek bir his ve davranış kalıbından bahsetmek doğru olmaz.

İnsanların seks ve cinsellik ile ilgili hislerini üç temel başlık altında toplayabiliriz; libido, cinsel çekim ve cinsel çekicilik. Libido, ilkel seks dürtüsüdür. Cinsel çekim, seks yapma arzusudur. Cinsel çekicilik, birini cinsel anlamda çekici bulma hissidir. İnsanlar, temel olarak bu üç his ve istek ile seks yapma eğilimi gösterirler.

Aseksüel kişiler libido sahibi olabilir ve bu libidolarını tatmin etmek için seks ya da mastürbasyon yapabilirler. Aseksüel kişiler birini cinsel anlamda çekici bulabilirler ve bu nedenle seks ya da mastürbasyon yapabilirler. Ancak cinsel çekim yani seks yapma arzusu, aseksüel kişilerde hiç yoktur ya da çok az vardır.

Aseksüel bir kişi; libidosunu tatmin etmek, çocuk yapmak, partnerini mutlu etmek, fiziksel zevk yaşamak, sevgisini paylaşmak, dokunma hissini yaşamak gibi nedenlerle seks yapabilir. Fakat aseksüel kişinin tüm bunları yapmak için duyduğu cinsel çekim çok azdır ya da hiç yoktur.

Aseksüel tam olarak kime denir?

'Aseksüelim' demeyen birine gidip de yüzüne bakarak sen aseksüelsin diyemeyiz. Çünkü tanımlardan da anlaşıldığı üzere tek bir his ya da davranış kalıbı bulunmuyor. Bilinen kalıplar içinde davransa ya da davranmasa bile olay, kişinin kendi hislerinde bitiyor. Bu nedenle şu soruları kendinize sorun ve aseksüel olup olmadığınız kendiniz anlayın.

Cinsel arzu benim için ne anlama geliyor?

Cinsel arzu hissediyor muyum?

Seks hakkında ne hissediyorum?

Sadece başkalarının beklentilerini karşılamak için mi seks yapıyorum ya da sekse ilgi duyuyorum?

Seks benim için önemli mi?

Çekici insanlar görünce onlarla seks yapmak istiyor muyum?

Tüm bu sorular, kişinin kendine sorması ve aldığı cevaplar üzerine düşünmesi gereken sorulardır. Bu bir test değil, doğru ya da yanlış cevap yok. Kişiler, kendilerine bu tür sorular sorarak cinsel kimliklerini anlamaya çalışabilirler. Elbette, yaşadıklarınız günlük hayatınızı etkileyecek duruma geldiyse bir uzmandan yardım almayı düşünebilirsiniz.

Aseksüel kişilerin ilişkileri:

Aseksüel kişiler ilişki yaşarlar, evlenirler, çocuk sahibi olurlar. Dediğimiz gibi bu bir hastalık ya da yetersizlik durumu değil. Yalnızca cinsel arzu yokluğu ya da azlığı durumudur. Cinsel çekim olmaksızın yaşanan ilişkilerde, kişilerin bazı temel çekimlere bağlı bir duygu durumu yaşadıkları tespit edilmiştir.

Romantik çekicilik.

Birinin görünüşüne ilgi duyma yani estetik çekicilik.

Dokunma, sarılma isteği yani fiziksel çekicilik.

Arkadaşlık duygusunun ağır basması yani platonik çekicilik.

Duygusal çekicilik.

Tüm bu çekim türlerinden anlaşılacağı üzere, kişiler herhangi bir cinsel arzu duymasalar bile bir ilişki yaşayabilirler. Bunlar yalnızca tespit edilen çekim türleridir. Sonuçta insanlar olarak epey karmaşık canlılarız. Cinselliği bir kenara bıraktığımızda bile birinden neden hoşlandığımızı anlamak her zaman pek de kolay değildir.

Aseksüellik hakkında yanlış bilinenler:

Ülkemiz dahil dünyanın pek çok farklı kültüründe seks yapmayan ya da cinsel arzu duymayan kişiler birçok itham altında kalıyorlar. Cinsel hastalık taşıdığı, cinsel anlamda yetersiz olduğu, yoksun olduğu, bu durumun evlenince geçeceği gibi düşünceler; aseksüel kişiler için geçerli değildir.

Yakınlık korkusu, libido kaybı, cinsel baskı, cinsel isteksizlik, cinsel işlev bozukluğu gibi durumlar aseksüellik nedeni değildir. Hatta aseksüel olmayan kişilerde bu tür durumlar kaygı nedeniyle çok daha sık görülür. Aseksüelliğin altında herhangi bir psikolojik sorun da yoktur. Bu nedenle ortada tedavisi gereken bir hastalık durumundan söz edemeyiz.

Dini nedenlerle seksten uzak durmak ya da seks için doğru kişiyi beklemek de aseksüellik değildir. Çoğu durumda sosyal çevre, aseksüel kişiler için endişe duyar. Ancak ortada endişe edilecek herhangi bir konu yoktur. Aseksüel kişi yalnızca seks yapma arzusuyla yanıp tutuşmaz, o kadar.

Aseksüel topluluğu ve bayrağı:

Yerel olarak pek çok farklı topluluk olsa da dünyada en büyük aseksüel topluluklarından biri 2001 yılında David Jay tarafından kurulan Asexual Visibility and Education Network, kısaca AVEN, Türkçesi ile Aseksüel Görünürlüğü ve Eğitimi Ağı'dır. Buradaki bağlantı üzerinden topluluğun internet sitesine ulaşabilirsiniz.

Aseksüel topluluğun bir de bayrağı var. 2010 yılının Ağustos ayında yapılan oylama sonucu seçilen bu bayrağın dört rengi ve kendine özel anlamları var. Siyah renk aseksüelliği, gri renk demiseksüelliği, beyaz renk seksüel kesimi, mor renk aseksüel topluluğu sembolize etmektedir.

Toplum tarafından genellikle yanlış bilinen bir kavram olan aseksüellik nedir, aseksüel kime denir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu durum hakkında bilmeniz gereken kavramlardan bahsettik. Belki de tek sorun, toplumun başka insanların seks yapması ve yapmaması üzerine devamlı kafa yoruyor olmasıdır.