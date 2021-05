Marvel Sinematik Evreni (MCU) içerisindeki en sevilen karakterlerden biri olan Loki, Disney+ ekranlarında kendi dizisi ile karşımıza çıkacak. Bu diziden ne bekleyebiliriz? Elimizdeki bilgilere beraber bakalım.

2011 yılında Marvel'in ilk Thor filmi vizyona girdiğinde, Thor'un üvey kardeşi Loki de hayatımıza girmiş oldu. Beyazperdede şu ana kadar 6 filmde Loki karakterini canlandıran Tom Hiddleston, karakterin Disney+ serisi için kamera karşısına geçti.

Dizinin resmi yayın tarihi olan 9 Haziran 2021, daha şimdiden pek çok Marvel hayranının takvimlerinde işaretlenmiş durumda. Diziden beklentiler oldukça yüksek. Peki bu yapımdan tam olarak ne beklemeliyiz? Elimizdeki bilgiler neye işaret ediyor?

Yazıda dizi ile ilgili olası sürprizbozanlar olabilir. Loki serisinin nasıl ilerleyeceğini henüz bilmiyor olsak da çizgi romanlardan ve çıkan haberlerden yola çıkarak yapacağımız tahminlere yer vereceğimiz için bu uyarıyı da yapmış olalım.

Loki, sen misin?

Hem evet hem hayır. Loki bir noktaya kadar bizim bildiğimiz Loki. Bu bir nokta ise tam olarak ilk Avengers filminin son anlarına geri dönüyor. Avengers: Endgame filminde kahramanlarımızın "Zaman Hırsızlığı" operasyonunda bir şeyler yanlış gitmiş, Loki de Tessaract'i de alarak kaçmıştı.

Yani o noktadan sonrasında izlediğimiz filmlerde olanların hiçbiri bu Loki'nin hayatında yer almıyor. Kendisi bizim filmlerde gördüğümüz zaman çizgisinin dışında kalıyor. Yani henüz felaketlerden felaketler beğenmemiş, kendi ölümünü birkaç defa tezgahlamamış durumda. Daha önemlisi son filmlerde gördüğümüz değişimi henüz yaşamadı.

Loki için bir şeyleri karıştırmak hiç de yeni değil. İskandinav mitolojisi hakkında bilgisi olanlar da Loki'nin ne kadar becerikli bir kaos makinesi olduğunu bilir. Benzer bir durum çizgi romanlarda ve Marvel Sinematik Evreni içerisinde de söz konusu.

Bu sefer ileri gittin Loki

Kahramanımız kendi zaman çizgisini bozduğu anda başka bir organizasyonun dikkatini çekiyor. Bu organizasyon ise Time Variance Authority'den başkası değil. Bu organizasyon, Asimov'un Vakıf serisindeki Sonsuzluk ile benzer bir şekilde en az müdahale ile zamanın döngüsünü sağlamaya çalışıyor.

Çizgi romanlardan yola çıkarsak, TVA çokluevrende zaman döngüsünün korunmasından sorumlu bir organizasyondur. Çalışanlarının büyük kısmı, görevleri için özel geliştirilmiş klonlar olsa da arada bir gelecek vaat eden kişileri de organizasyonlarına katarlar.

Bu haliyle bakınca dev bir kozmik devlet dairesine benziyor olsalar da, aslında pek çok ciddi rakipleri, hatta düşmanları bulunur. Bunların arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise Fatih Kang (Kang the Conqueror).

Toplanıp zamanı düzeltelim

Fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla Loki dizisinde baş karakterimiz ve TVA bir araya gelip bazı olayları düzeltmekle uğraşacak. Bunların arasında gerçek dünyadan pek çok olayı görebiliyoruz, örneğin D.B. Cooper'ın efsanevi soygunu fragmanda karşımıza çıkıyor.

Buna ek olarak, Loki'nin sıradan bir "zaman memuruna" kıyasla çok daha farklı özellikleri bulunduğunu da göz önüne almak gerekiyor. Bunlardan biri de kendisinin şekil değiştirebilme yeteneği. Çizgi romanlarda da Loki karşımıza çocuk, kadın hatta zaman zaman da çeşitli hayvanlar şeklinde çıkıyordu. Bu da işlerin daha çetrefilli hale gelmesine yol açabilir.

Marvel'in anlatacağı hikaye merak konusu

Marvel dizilerinde şu ana kadar arka planda anlatılan farklı hikayeler gördük. WandaVision bize kederin aşamalarını anlatıyordu. The Falcon and The Winter Soldier ise ırkçılık ve dünyada bir yer edinebilmek için farklı etnik kökenlerden olan insanların verdiği mücadeleye odaklanıyordu.

Loki dizisinde de benzer bir şey görmemiz mümkün. Bunun ne olacağı konusunda ancak spekülasyon üretebiliriz ve sizin teorileriniz de en az bizim teorimiz -ya da başka birinin teorileri- kadar geçerli. Karakterin kompleks geçmişini ve geleceğini ele aldığımızda ise elimizde birkaç alternatif kalıyor.

Bunlardan biri elbette ki değişim. Loki'nin MCU sürecinde defalarca değişim geçirdiğini biliyoruz. Yani karakterimizin kişisel değişiminin, gelişiminin sağlanabildiğini daha önce gördük. Bu süreci bir kez daha izletmek isteyecekleri ise şüpheli.

Çoklu evrenler denince akla, hemen onun adı gelir: Strange, Strange, Strange

Dizide ele alınacak konu insanlarla ilgili noktalardan uzaklaşıp Marvel evreninin kendi işleyişini açıklamaya koyulabilir. Özellikle Tessaract ve zamanın işleyişi konusu uzun zamandır Marvel hayranları arasında merak ve tartışma konusu. Bu noktada devamlılığı sağlamak ve soruları cevaplamak dizinin görevi olabilir.

WandaVision için uzun süre Dr. Strange söylentileri dolaşmış olsa da dizinin sonunda karakteri görememiştik. Marvel daha sonra yaptığı açıklamalarda bu planın son anda yapımdan çıkarıldığını açıklamıştı. O dizide çokluevrenlere odaklanılması bekleniyordu.

Loki dizisi Marvel'in bir sonraki Dr. Strange filmine bağlayacağı bir başka yapım olabilir. Daha önce zaman taşını elinde bulunduran Strange, zaman akışının yoluna koyulmasının ele alınacağı dizide karşımıza çıkabilir. Esas önemli nokta ise bir sonraki önemli Avengers hikayesi için temel oluşturulabileceği.

Bir sonraki Thanos ile karşılaşabilir miyiz?

Loki dizisinde olacağı söylenen karakterlerden biri Yargıç Renslayer, çizgi romanlarda bilindiği haliyle ise Ravonna. Kendisi "zaman fatihi" de olan Kang'ın da biricik aşkı. Marvel'in bir başka baş belası mor kötüsü olan Kang, Ant-Man and the Wasp: Quantumania'da karşımıza çıkacak.

Avengers: The Earth's Mightiest Heroes çizgi film serisinde Kang, Avengers ekibinin önemli düşmanlarından biri olarak karşımıza çıkmıştı. Benzer bir durumun temelinin Loki ile atıldığını görebiliriz. Böylece bir anlamda ilk defa MCU'da bir sonraki aşamaya ilerlediğimizi görebiliriz. Avengers: Endgame sonrasında çıkan her yapım, o filmin sonuçları ile ilişkili idi. Yeni döneme geçiş için Loki anahtar olabilir.

Dizide olsa mutlu edecekler

Şimdiye kadar Marvel'ın bizlere sunabileceklerine baktık. Elbette ki Disney ve Marvel para kazanmak istiyorsa hayranların kendilerinden olan taleplerine de cevap vermek zorundalar. Haliyle seyircilerin de beklentilerine karşılık vermeleri gerekiyor.

Bu açıdan baktığımızda kısa bir liste çıkarmamız mümkün. Loki dizisinde Disney bizlere Tessaract hakkında daha fazla bilgi, MCU'nun geleceğine dair ipuçları, Loki'nin geleceği hakkında bilgiler vermeli, en azından beklentiler bu yönde. Ayrıca dizide bir yerlerde Thor'u da görmek hiç fena olmayacaktır.

Loki dizisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizin diziden beklentileriniz neler?