Yapay zekâ tabanlı sohbet robotları, son yıllarda büyük gelişmeler kaydederek günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Peki bu robotların önde gelenlerinden Chat with RTX mi daha iyi yoksa ChatGPT mi?

Yapay zekâ tabanlı sohbet robotları son yıllarda önemli gelişmeler gösteriyor. Chat with RTX ve ChatGPT gibi platformlar ise bu alandaki yeniliklerin öncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Her iki platform da doğal dil işleme teknolojisinden güç alsa da, sundukları özellikler ve kullanım şekli açısından farklılıklar gösteriyor.

Bu yazımızda bu iki platformun detaylarını inceleyerek, kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

İlk olarak Chat with RTX'e yüzeysel olarak değinelim.

Chat with RTX, NVIDIA tarafından geliştirilen ve Şubat 2024'te piyasaya sürülen yenilikçi bir yapay zekâ sohbet robotu olarak öne çıkıyor. Bilgisayarlarda yerel olarak çalışabilmesi, onu pazardaki diğer chatbot'lardan ayıran en önemli özellik olarak öne çıkıyor. Böylece gelişmiş bir gizlilik ve güvenlik seviyesi sunuyor.

Chat with RTX ve ChatGPT arasında önemli bir donanım farkı bulunuyor.

Chat with RTX, kişinin bilgisayarında yerel bir uygulama olarak çalışıyorken kullanıcılarına ek bir gizlilik seviyesi de sunuyor. Ancak bu özellik onun sadece belirli donanımlarda çalışmasına olanak sağlıyıyor.

ChatGPT ise herhangi bir cihazdan erişilebilen web tabanlı bir servis olarak öne çıkıyor. Bu da daha geniş bir kullanıcı kitlesi için erişilebilir hale getiriyor ancak veriler sunucular üzerinden işleniyor.

Peki Chat with RTX'in sistem gereksinimleri ne?

Chat with RTX, yüksek donanım gereksinimleri ile öne çıkıyor. Bu sistem NVIDIA'nın RTX 30 veya 40 Serisi gibi güçlü grafik işlem birimlerini gerektiriyor ve sadece Windows 11 işletim sistemi ile çalışıyor. Ek olarak Chat with RTX için en az 16GB RAM'de öneriliyor.

ChatGPT önemli bir özellik olarak üçüncü tarafları destekliyor.

ChatGPT, çeşitli üçüncü taraf eklentileri ve API entegrasyonlarını destekleyerek, kullanıcıların platformu genişletmelerine ve kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Chat with RTX ise şu an için üçüncü taraf eklentileri desteklemiyor

Peki gelelim hangisi daha iyi sorusunun cevabına?

NVIDIA'nin Chat with RTX'i ve OpenAI'nin ChatGPT'si kullanıcı ihtiyaçlarına göre özellikler sunuyor. Chat with RTX, NVIDIA GPU'larında yerel olarak çalışıyor, daha fazla gizlilik sunuyor ve internet bağlantısı olmadan işlev görebiliyor.

ChatGPT'ye ise çevrim içi olarak erişilebiliyor ve ücretli, ücretsiz olmak üzere iki farklı sürüm ile öne çıkıyor. Ek olarak ChatGPT, internet bağlantısı gerçekleştiriyor ve rakibine göre yanlışlık yapma olasılığı daha yüksek olabiliyor.

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