Günümüz kameraları ve gözetleme şekilleri o kadar gelişmiş bir vaziyette ki gittiğimiz yerlerde birinin bizi izleyip izlemediğinden nasıl emin olacağımızı şaşırıyoruz. Umumi tuvaletler, soyunma odaları ve bilhassa otel odaları, bizi en çok endişelendiren mekânlardan.

Üstelik gözetleme için kullanılan bu araçlar, öylesine küçük ki onları fark edebilmek neredeyse imkânsız. Bunlar mekânın çeşitli bölgelerine yerleştirilebilse de favori bir yerleri var: Aynalar.

Peki bulunduğumuz bir otel odasında sahip olduğumuz aynanın iki yönlü olup olmadığını nasıl ayırt edebiliriz?

Bu iki yönlü aynalar genellikle sorgu odalarında karakollar tarafından sıklıkla kullanılır.

Soyunma odalarında, duşlarda, tuvaletlerde ve otel odalarında iki yönlü aynaların kullanımını engelleyen yasalar vardır. Örneğin Türkiye'de kişilerin özel hayatının gizliliğini bu şekilde ihlal etmek, kanunlara göre bir suçtur.

Ayrıca benzin istasyonları, cam aynaların tahribatından çekindiği için genellikle tek yönlü metal aynalar tercih eder. Metal aynalar da iki yönlü bir şekilde üretilemez.

Peki, hâlâ tereddüt içindeysek?

Aynanın tek yönlü mü yoksa çift yönlü mü olduğunu ayırt edebilmek için ilk iş, aynanın nasıl takıldığına dikkat etmek gerekir.

Karşınızda duran ayna, duvara mı asılmış yoksa duvarla bütünleşip onun bir parçası hâline mi gelmiş? Eğer ayna, duvarla bütünleşmiş gibi duruyorsa bunun iki yönlü bir ayna olma ihtimali epey yüksektir.

İki yönlü ayna, mikro panel ismi verilen bir maddeyle kaplanmış cam parçasıdır. Aynanın kaplanmış tarafında durursanız, yansımanızı görmeniz mümkündür ancak işlem görmemiş taraf, âdeta renkli bir pencereye benzer. Yani aynanın arkasında bir duvar görürseniz endişelenmenize gerek yok.

Bir diğer ipucu ise aydınlatma.

Bulunduğuz odada etrafınıza bakın ve aynanın önündeki aydınlatmanın, fevkalade bir parlaklığa sahip olup olmadığına dikkat edin. Eğer aydınlatma olağanüstü derecede ışığa sahipse birileri sizi gözetliyor olabilir.

Çünkü iki yönlü bir aynanın önündeki aydınlatmanın etkili bir şekilde çalışabilmesi için, izlendiğiniz taraftaki aydınlatmadan çok daha parlak olması gerekir. Fakat aynanın önündeki ışık nispeten loş sayılırsa, izlenme ihtimaliniz çok daha düşüktür.

Test etmeye devam.

Parmak eklemlerinizle aynaya hafifçe vurun ve çıkan sesi dinleyin. Normal bir ayna, duvarın önüne yerleştirildiği için donuk ve net bir ses çıkarır. İki yönlü aynada ise karşı tarafta açık bir alan olduğundan bu ses, içi boşmuş hissi verir ve yankılanır.

Gelelim en popüler teste. Bir parmağınızı tırnağınızla birlikte aynaya dokundurun. Eğer kendi parmağınız ve parmağınızın görüntüsü arasında bir boşluk varsa bu tek yönlü bir aynadır. Ancak bu boşluk yoksa, bulunduğunuz yeri hemen terk etmenizi öneririz.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: