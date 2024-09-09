Avrupa Birliği, 2025 yılından itibaren otomobil şirketlerine yönelik emisyon kurallarında değişikliğe gidecek. Bu kapsamda şirketlerin filolarında ortalama 116 g/km olması gereken emisyon seviyesi, önümüzdeki yıl itibarıyla 94 g/km’ye düşürülecek. Gram başına uygulanan cezanın 95 euro olduğunu belirtelim.
Hâliyle bu durum, hedefleri karşılayamayan şirketleri ciddi cezalarla karşı karşıya bırakma ihtimalini beraberinde getirecek. Verilere göre şu anda bu sınırlamalara uyan sadece 2 marka var: Geely ve Tesla. Bu da diğer otomobil devlerinin tehlikede olduğunu gösteriyor. Hatta Ağustos sonu çıkan haberler, Ford ve Volkswagen’in hedeflerden en uzak markalar olduğunu ve devasa cezalar alabileceklerini göstermişti. Şimdi ise Renualt’dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Otomobil devleri 15 milyar dolar ceza alabilir
Renault CEO’su Luca de Meo, gelecek yeni kurallara ve otomobil devlerine nasıl yansıyacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Meo’ya göre sınırlamalara uymayan Avrupa’daki otomobil şirketleri 15 milyar dolar civarına kadar çıkabilecek devasa cezalarla karşı karşıya kalabilir.
Meo, elektrikli otomobil satışlarının düşüşünün de altını çizerek bu açıklamayı yaptı. CEO’ya göre cezaların önüne geçilmesi için elektrikli satışlarının artması şart: