Renault CEO'su, elektrikli araç satışları artmazsa Avrupa'daki otomobil devlerinin 2025'te milyarlarca dolar ceza alabileceğini açıkladı. Nedeni ise AB'nin getireceği yeni emisyon kuralları.

Avrupa Birliği, 2025 yılından itibaren otomobil şirketlerine yönelik emisyon kurallarında değişikliğe gidecek. Bu kapsamda şirketlerin filolarında ortalama 116 g/km olması gereken emisyon seviyesi, önümüzdeki yıl itibarıyla 94 g/km’ye düşürülecek. Gram başına uygulanan cezanın 95 euro olduğunu belirtelim.

Hâliyle bu durum, hedefleri karşılayamayan şirketleri ciddi cezalarla karşı karşıya bırakma ihtimalini beraberinde getirecek. Verilere göre şu anda bu sınırlamalara uyan sadece 2 marka var: Geely ve Tesla. Bu da diğer otomobil devlerinin tehlikede olduğunu gösteriyor. Hatta Ağustos sonu çıkan haberler, Ford ve Volkswagen’in hedeflerden en uzak markalar olduğunu ve devasa cezalar alabileceklerini göstermişti. Şimdi ise Renualt’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Otomobil devleri 15 milyar dolar ceza alabilir

Renault CEO’su Luca de Meo, gelecek yeni kurallara ve otomobil devlerine nasıl yansıyacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Meo’ya göre sınırlamalara uymayan Avrupa’daki otomobil şirketleri 15 milyar dolar civarına kadar çıkabilecek devasa cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Meo, elektrikli otomobil satışlarının düşüşünün de altını çizerek bu açıklamayı yaptı. CEO’ya göre cezaların önüne geçilmesi için elektrikli satışlarının artması şart:

“Eğer elektrikli araçlar bugünün seviyesinde kalırsa Avrupa’daki otomotiv endüstrisi, ya 15 milyar dolar ceza ödemek ya da 2,5 milyon aracın üretiminden vazgeçmek zorunda kalacak. Elektrikli üretime geçiş hızı, ceza ödememize neden olacak hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan hızın yarısı kadar. Herkes 10 yıl sonrası 2035’ten bahsediyor ancak 2025’e de bakmalıyız çünkü şimdiden zorlanmaya başladık. Biraz esneklik verilmesi gerekiyor. Son tarihler ve cezalar belirleyip herhangi bir esneklik sağlamamak çok tehlikeli”.