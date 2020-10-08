Otomobil Hırsızlığı Haberinde GTA V- Görüntüleri Kullanıldı

Pakistan'da bir haber kanalı, yaşanan bir otomobil hırsızlığını simüle etmek için bilgisayarda animasyon hazırlamak yerine GTA V'ten görüntüler kullandı.

Pakistan’da Samaa TV adlı bir haber kanalı, ülkede gerçekleşen bir zincirleme araba hırsızlığına ait ellerinde herhangi bir görüntü olmadığı için söz konusu hırsızlığı Grand Theft Auto V’ten oyun içi görüntüler ile simüle etti. Kanal, söz konusu görüntüler ile seyircilerin olay anını daha iyi anlamasını hedefledi ancak oyundan görüntülerin kullanılması, olayın kendisinden daha fazla ses getirdi.

Haber sunucusu, gerçekleşen hırsızlığı standart bir haberi sunar gibi anlatırken, ekranda söz konusu olaya ait görüntüler ya da bilgisayarda oluşturulmuş bir animasyon yerine doğrudan olayın canlandırıldığı bir GTA V görüntüsü yer aldı.

Kanalın söz konusu hırsızlık olayını simüle etmek için GTA V görüntülerini kullanmasının herhangi bir telif ihlaline takılıp takılmayacağı bilinmiyor. Ancak haber kanalının bir hırsızlığı simüle etmek için GTA V’i tercih etmesi hiç de anormal bir tercih değil.

Bilmeyenler için; GTA V, üç farklı karakteri canlandırdığımız ve suç içeriklerinin bolca olduğu bir aksiyon-rol yapma oyunu. GTA V’in en önemli oyun içi aksiyonlarından birini ise araba hırsızlığı oluşturuyor. Bununla birlikte bir suçu GTA V’te simüle etmek, aynı simülasyonu bilgisayarda oluşturmaktan çok daha düşük bir maliyete sahip.