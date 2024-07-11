Şüphesiz ki artık otomobiller, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Şu an otomobiller oldukça güvenli araçlar olsa da tarih boyunca bazı otomobil modellerinde, insan hayatını tehlikeye atan ölümcül hatalar kendini gösterdi. Bu içerikte bu hatalara göz atacağız.

Belki de her gün kullandığımız otomobiller artık hayatlarımızda yeri doldurulamaz bir öneme sahip. Ulaşımı kolaylaştıran ve daha rahat hâle getiren otomobillerle belki de ayda binlerce kilometre yol yapıyoruz ve bu süreçte canlarımızı bu devasa metal kutulara emanet ediyoruz.

Gitgide gelişen otomobiller, bu gelişme aşamasında ne yazık ki sonu pek de güzel bitmeyen bazı hatalar yaptı. Bu hataları ve bu hataların nelere mal olduğunu incelemeye başlayalım.

1970'lerde, Ford Pinto modelinin patlayan yakıt tankları sebebiyle birçok talihsiz kaza yaşandı.

O yıllarda küçük ve ekonomik bir otomobil olarak piyasaya sürülen Ford Pinto’nunn tasarımında ciddi bir hata vardı!

Yakıt tankının arka tamponun hemen arkasında bulunması küçük bir çarpışmada bile yakıt tankının patlayabilmesine sebep oluyordu.

Bu sorun düzeltilip araçlar toplatılıncaya kadarki süreçte ne yazık ki birçok ciddi kaza yaşandı…

2009 ve 2019 yılları arasında gaz pedallarının takılması nedeniyle Toyota büyük bir geri çağırma yapmıştı.

Gaz pedallarının takılması, araçların kontrolsüz bir şekilde hızlanmasına neden olarak ve birçok kaza ve ölüme yol açtı.

Toyota bu sebeple milyonlarca aracı geri çağırmak zorunda kaldı.

General Motors’un, ateşleme anahtarındaki bir hata nedeniyle karşı karşıya kaldığı skandal 124 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

2014 yılında yaşanan bu olayda anahtarın kendiliğinden "off" pozisyonuna geçmesi sebebiyle aracın motoru duruyor ve hava yastıkları devre dışı kalıyordu.

Bu sorun düzeltilene kadarki süreçte toplamda 124 kişinin ölümüyle sonuçlanacak kazalar yaşandı.

Takata hava yastıkları skandalıysa 27 kişinin ölümüne sebep oldu.

Takata hava yastıkları, dünya genelinde milyonlarca araçta kullanılan önemli bir güvenlik bileşeni olarak biliniyordu.

Ancak, yapılan bir hata sonucunda bu hava yastıkları kontrolsüz bir şekilde patlayarak araç içindeki yolculara ciddi zararlar verdi.

Bu hata, 27 kişinin ölümüne ve yaklaşık 400 kişinin yaralanmasına neden oldu. Otomobil üreticileriyse, bu hava yastıklarını içeren milyonlarca aracı geri çağırmak zorunda kaldı.

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