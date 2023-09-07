Otomobil sektörüyle ilgili yapılan bir araştırma, şirketlerin veri gizliliği konusunda berbat durumda olduğunu gözler önüne serdi. İşi abartan bazı şirketler, seks hayatınızı bile takip ediyorlar...

Popüler internet tarayıcısı Firefox'un da geliştiricisi olan, geçmişte güvenli internet kullanımıyla kişisel verilerin nasıl işlendiğine ilişkin pek çok araştırma yapan ve uyarı niteliğinde kılavuzlar hazırlayan Mozilla Vakfı, bu kez dünyanın en popüler otomobil markalarını kapsayan çarpıcı bir araştırma yaptı. Firmaların kullanıcı verilerini nasıl işlediklerini inceleyen araştırma ekibi, tahmin bile edemeyeceğiniz sonuçlara ulaştı. Mozilla, otomobil şirketlerinin kullanıcı verilerini hemen her alanda "sattıklarını" tespit etti.

Mozilla'nın araştırmasına, aralarında Renault, Toyota, Tesla, Nissan, Kia, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz ve Hyundai gibi dünyaca ünlü otomobil üreticilerini içeren 25 şirket dahil edildi. Mozilla araştırmacıları, bu şirketlerin kullanıcı verilerini nasıl topladıklarını ve dağıttıklarını tüm detayları ile araştırdı. Yapılan araştırmaya göre şirketlerin yüzde 84'ü, kullanıcı verilerini üçüncü taraflarla paylaşıyordu. Şirketlerin yüzde 76'sı kullanıcı verilerini satmak için müşteriden izin isterken, yüzde 56'sı ise verileri hükümet ve kolluk kuvvetleri ile paylaşıyordu.

Otomobil şirketleri, hangi verileri paylaşıyor?

Mozilla'nın yaptığı araştırmaya göre otomobil şirketleri, aklınıza gelebilecek her türlü veriyi paylaşabiliyorlar. İsim, adres, e-posta ve telefon numarası gibi bilgilerin paylaşılmasına zaten alışığız. Ancak şirketler, bunların ötesine geçiyor. Öyle ki sürücünün ırkı, genetik bilgileri ve hatta göçmenlik durumu gibi daha özel veriler bile üçüncü taraflarla paylaşılabiliyor.

Peki bir otomobil şirketi bu kadar veriyi nasıl topluyor?

Mozilla'ya göre otomobil sahiplerine ait veriler, doğrudan otomobiller üzerinden toplanıyor. Otomobillerde on yıllardır sistem kaydı yapabilen bilgisayarlar olduğunu aktaran Mozilla, modern otomobillerin ise internete bile bağlanabildiğini, sensörler, sesli asistanlar ve telefon bağlantıları ile verilerin toplandığını iddia ediyor. Mozilla'nın demek istediği şey aslında şu: Bugün akıllı telefonlarınız ile otomobiller, aslında aynı şekilde sizi takip edip, verilerinizi topluyor.

Tesla, diğer 24 şirketten daha kötü durumda!

Mozilla, otomobil sektörüyle ilgili araştırmasında 5 kategori oluşturdu. "Veri kullanımı", "veri kontrolü", "sürüş kayıtları", "güvenlik" ve "yapay zekâ" olarak karşımıza çıkan bu kategorilerin tümünde de yetersiz kalan tek şirket Tesla'ydı. Diğer 24 üreticinin çok büyük bir bölümü ise yapay zekâ dışında kalan diğer dört kategoride yetersiz kaldı. Buna rağmen; Mozilla'ya göre en kötü ikinci şirket, Nissan'dı. Mozilla'ya göre Nissan, "seks hayatınızı" bile takip ediyor. Benzer bir durum Kia'da da mevcut....

Mozilla'ya göre markaların durumu:

Marka Veri kullanımı Veri kontrolü Sürüş kayıtları Güvenlik Yapay zekâ Renault Yetersiz - - Yetersiz - Dacia Yetersiz - - Yetersiz - BMW Yetersiz Yetersiz - Yetersiz - Subaru Yetersiz Yetersiz - Yetersiz - Fiat Yetersiz Yetersiz - Yetersiz - Jeep Yetersiz Yetersiz - Yetersiz - Chrysler Yetersiz Yetersiz - Yetersiz - Dodge Yetersiz Yetersiz - Yetersiz - Volkswagen Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Toyota Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Lexus Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Ford Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Lincoln Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Audi Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Mercedes-Benz Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Honda Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Acura Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Kia Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Chevrolet Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Buick Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - GMC Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Cadillac Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Hyundai Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Nissan Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz - Tesla Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz

Otomobil şirketleri, ruh sağlığı uygulamaları ile seks oyuncakları şirketlerinden bile kötü durumda...

Mozilla'nın yaptığı araştırmada çarpıcı bir detay var. Kuruluşa göre veri gizliliği yetersiz olduğu konusunda kötü bir üne sahip olan ruh sağlığı uygulamalarının yüzde 37'si, incelenen otomobil şirketlerinden daha güvenli durumda. Ayrıca otomobil şirketleri, güvenlik bilgilerini paylaşma konusunda bile daha kötü durumdalar. Mozilla araştırmacılarına göre flört uygulamaları ve seks oyuncakları üreten şirketler, güvenlik bilgilendirmesi noktasında otomobil şirketlerinden çok daha iyi bir noktada yer alıyorlar.

Tüm bunlar tamam. Peki kendimizi nasıl koruyacağız?

Mozilla tarafından yapılan açıklamalarda, kullanıcıların neler yapabileceklerine de değinildi. Açıklamaya göre üzgünüz ancak yapabileceğiniz çok da bir şey yok. Neticede bu alanda çok iyi olan bir marka yok. Ancak Mozilla, şirketlerin binlerce kelimeden oluşan gizlilik politikalarını okuyabileceklerini, bu sayede kendilerini nasıl koruyabileceklerine ilişkin çözüm üretebileceklerini söylüyor...

Not: Bu makalenin Mozilla'nın araştırmasını yansıttığını unutmayın. Yarın başka bir ekip tarafından yapılacak başka bir araştırma, daha farklı sonuçlar ortaya koyabilir.