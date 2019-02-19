YouTube Müzik, uzun süredir beklenen Android Auto desteğine kavuştu.

Başından beri YouTube Müzik'te bulunması gereken Android Auto artık kullanılabilir durumda. Bu özelliğin gelmesi ile birlikte arabadayken müzik dinlemek daha keyifli bir hale geleceğe benziyor.

Android Auto'daki YouTube Müzik tecrübesi, platformdaki diğer müzik servislerine oldukça benzer. Müzik simgesine dokunup YouTube Müzik'e geçebilirsiniz. Ayrıca Android Auto uygulamasından kütüphanenizdeki farklı çalma listelerine ve şarkılara ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz farklı sanatçıların türlerine benzer listelerin yanı sıra en iyi listelere de erişim sağlayabilirsiniz. Temelde YouTube Müzik uygulamasında bulunan her şey Android Auto'da mevcut.

Google dikkatli olmanızı istiyor

YouTube Müzik'in Android Auto'daki diğer müzik servislerine çok benzer olmasının nedeni, Google'ın tüm uygulamaları Android Auto'daki uygulamalar için tek bir tarz kullanmaya zorlaması olarak karşımıza çıkıyor. Ancak araç sürerken müziğinizi kontrol etmenizi kolaylaştırdığı da bir gerçek. Google, araba sürerken ellerinizi direksiyonda tutmanızı ve gözlerinizi yola odaklamanızı istiyor.

YouTube Müzik, araç kullanırken gündüz veya gece olmasına bağlı olarak Karanlık Mod'a da geçiyor. Bu özellik aslında bir Android Auto özelliği olsa da YouTube Müzik'in ve diğer uygulamaların her zaman Karanlık Mod'da kalmasına izin verecek bir ayar olarak diğer uygulamalarda da görmek iyi olabilir. Bu özellik, aynı zamanda Google Play Müzik ile karşılaştırıldığında YouTube Müzik'te eksik olan özelliklerden biri ancak Google’ın iki hizmeti geliştirmek için fazlasıyla çalıştığı görülüyor. Bir başka Google uygulaması olan Google Podcast ise Android Auto desteği olmadan başlatılmış daha sonrasında da destek almıştı.

YouTube Müzik'i Android Auto'da kullanmak için uygulamanın en son sürümü olan v3.03.54'e sahip olmanız gerekiyor. Uygulama, şu anda Google Play Store yayınlanıyor ancak Google, aşamalı bir dağıtım sağlıyor. Bu nedenle cihazınıza ulaşması birkaç gün sürebilir.