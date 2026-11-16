Otomotiv pazarındaki daralma Hazine'nin vergi gelirlerini vururken, ekim ayında ÖTV tahsilatı yüzde 26,38 düşüşle 49,7 milyar TL'ye geriledi.

Otomotiv sektöründe yaşanan satış daralması, kamu maliyesini ve vergi gelirlerini doğrudan etkilemeye başladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Sektör verileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı rakamlarına dayanan son analizler, araç başına alınan vergi miktarı artmasına rağmen toplam Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatındaki düşüşün hızlandığını ortaya koyuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ekim ayında ÖTV kaybı zirve yaptı

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin EBS Danışmanlık verilerine dayandırarak paylaştığı analize göre ekim ayında otomotiv pazarı yüzde 30,12 oranında küçüldü. Pazardaki bu sert daralmaya paralel olarak ekim ayı ÖTV tahsilatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,38 azalarak 49,7 milyar TL seviyesine geriledi.

Temmuz ayında başlayan vergi gelirlerindeki düşüş trendi takip eden aylarda giderek derinleşti:

Temmuz : Yüzde 2,55 düşüş (60,1 milyar TL

: Yüzde 2,55 düşüş (60,1 milyar TL Ağustos : Yüzde 8,12 düşüş (60,3 milyar TL)

: Yüzde 8,12 düşüş (60,3 milyar TL) Eylül : Yüzde 12,67 düşüş (59 milyar TL)

: Yüzde 12,67 düşüş (59 milyar TL) Ekim: Yüzde 26,38 düşüş (49,7 milyar TL)

Yıl sonu hedefinin yüzde 61,95'i tutturulabildi

Yılın ilk 10 aylık dönemine bakıldığında otomotiv pazarı toplamda yüzde 15,05 daralarak 916 bin 158 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde Hazine'nin kasasına giren toplam ÖTV tutarı ise 589 milyar TL oldu ancak elde edilen bu gelir, yıl sonu için belirlenen toplam ÖTV tahsilat hedefinin yalnızca yüzde 61,95'ini karşılayabildi.

Vergi gelirlerindeki bu gerileme, araç başına düşen ortalama ÖTV tutarındaki artışa rağmen yaşandı. 2025 yılında araç başına ortalama 535 bin 750 TL olan ÖTV tutarı, 2026 yılında yüzde 20 artışla 642 bin 900 TL'ye yükseldi. Birim başına alınan vergi artmasına karşın toplam satış adetlerinin düşmesi nedeniyle devletin toplam vergi tahsilatı erimeye devam etti.