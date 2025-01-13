Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini güncelledi. Fiyatlara, yüzde 43,93 oranında zam yapıldı. İşte güncel otoyol ve köprü geçiş ücretleri...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), resmî internet sitesinde yer alan "Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri" tarifelerini yeniledi. Yapılan güncelleme ile köprü ve otoyol geçiş ücretleri, yeniden değerleme oranında zamlandı. Yani otoyol ve köprüler, bugün itibarıyla yüzde 43,93 zamlı olacak.

Peki KGM'nin yeni fiyat tarifesi nasıl oldu? Vatandaş, ülkemizdeki otoyol ve köprüler için kaç para ödeyecek?

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri şöyle oldu:

Otoyol-Köprü Geçiş Ücreti (2025) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 47,00 TL Fatih Sultran Mehmet Köprüsü 47,00 TL Osmangazi Köprüsü 795,00 TL Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80,00 TL 1915 Çanakkale Köprüsü 795,00 TL Anadolu Otoyolu (Çamlıca-Akıncı) 269,00 TL İzmir-Çeşme Otoyolu 42,00 TL Ankara-Niğde Otoyolu 590,00 TL Aydın-Denizli Otoyolu 400,00 TL Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne) 134,00 TL

Yukarıdaki tabloda paylaştığımız fiyatları, sadece 1. sıfır araçlar, yani binek otomobiller için geçerli. KGM tarifesinde tüm araç sınıfları için fiyatlar tüm detayları ile paylaşılıyor. Eğer siz de diğer sınıflar için fiyat incelemesi yapmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Ayrıca KGM'nin sitesinde ücretli otoyol ve köprüler için ücret hesaplama aracı bulunuyor. Eğer bu tür bir hizmete ihtiyacınız varsa da buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.