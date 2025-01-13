Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), resmî internet sitesinde yer alan "Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri" tarifelerini yeniledi. Yapılan güncelleme ile köprü ve otoyol geçiş ücretleri, yeniden değerleme oranında zamlandı. Yani otoyol ve köprüler, bugün itibarıyla yüzde 43,93 zamlı olacak.
Peki KGM'nin yeni fiyat tarifesi nasıl oldu? Vatandaş, ülkemizdeki otoyol ve köprüler için kaç para ödeyecek?
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri şöyle oldu:
|Otoyol-Köprü
|Geçiş Ücreti (2025)
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü
|47,00 TL
|Fatih Sultran Mehmet Köprüsü
|47,00 TL
|Osmangazi Köprüsü
|795,00 TL
|Yavuz Sultan Selim Köprüsü
|80,00 TL
|1915 Çanakkale Köprüsü
|795,00 TL
|Anadolu Otoyolu (Çamlıca-Akıncı)
|269,00 TL
|İzmir-Çeşme Otoyolu
|42,00 TL
|Ankara-Niğde Otoyolu
|590,00 TL
|Aydın-Denizli Otoyolu
|400,00 TL
|Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne)
|134,00 TL
Yukarıdaki tabloda paylaştığımız fiyatları, sadece 1. sıfır araçlar, yani binek otomobiller için geçerli. KGM tarifesinde tüm araç sınıfları için fiyatlar tüm detayları ile paylaşılıyor. Eğer siz de diğer sınıflar için fiyat incelemesi yapmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Ayrıca KGM'nin sitesinde ücretli otoyol ve köprüler için ücret hesaplama aracı bulunuyor. Eğer bu tür bir hizmete ihtiyacınız varsa da buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.