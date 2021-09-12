Hayatlarını baştan çizmeye karar vererek dünyayı keşfeden ve yüz binlerce takipçiye ulaşan bu gezginler, çektiği fotoğraflar ve videolarla birbirinden güzel yüzlerce destinasyonu görmemizi sağlıyorlar.

Kimisi kurumsal hayattan sıkıldığı için, kimisi en başından beri seyahat etmeye âşık olduğu için bugün dünyanın bir köşesinde gezmekteler. Seyahat mikrobu bulaşan bu kişiler Instagram, YouTube ve blog sayfalarındaki paylaşımlarıyla uzun zamandır hepimize rehberlik ediyorlar. Yazılarını okuyup videolarını izleyerek yepyeni şeyler öğrenebiliyoruz bu sayede.

Fırsat bulduğumuzda gezmek istediğimiz rotaları onların tavsiyelerini önemseyerek planlar çıkarıyoruz, hiç bilmediğimiz yerleri onlar sayesinde öğreniyoruz. Gezginlerin sosyal medyadaki hesaplarını takip ederek Türkiye'nin ve dünyanın güzelliklerini oturduğunuz yerden görebilirsiniz.

8 senelik kurumsal hayattan sonra daha dolu, daha aktif bir hayat kurmanın peşine düşen çift: Duygu & Bilgehan

2014 Nisan'ında hayatlarını baştan çizmeye karar veren Duygu & Bilgehan çifti, Biz Evde Yokuz adlı seyahat bloglarını kurarak dünyayı gezmeye başladılar. Websitelerinde her sene milyonlarca okuyucunun faydalandığı gezi rehberleri yayınlıyorlar. Biz Evde Yokuz adlı blogları bir aktivite, macera ve gezi rehberi. Yeni hobiler ve deneyimler arayanlara, haftasonlarını farklı aktivite ve etkinliklerle geçirmek isteyenlere, tatiller ve seyahatler için hem Türkiye hem de yurt dışı önerileriyle zengin bir kaynak.

Tanıştıkları andan itibaren birlikte gezen çift: Asya & Umut

Yol hikayelerini biriktirip bunları Yolda Bi' Blog'da paylaşmaya karar veren Asya ve Umut, sadece gezip gördükleri yerleri değil, Almanya'da eğitim için başlayan ve sonradan iş hayatına da dönüşen serüvenlerini, bu süreçte yurt dışında yaşamanın onlara kattığı artıları ve eksileri paylaşıyorlar. Dünyayı gezen ya da yurt dışına taşınmak isteyen ve yolu bloglarına düşen kişilere rehber olma amacı taşıyorlar.

Gezdiklerini, gördüklerini, sevdiklerini, bildiklerini başka insanlara haykırma çabasına girişen çocukluk arkadaşları: Öykü & İdil

7-8 yaşlarından beri arkadaş olan Öykü ve İdil, oitheblog'da içerik üreterek geçimlerini sağlıyorlar ve bu sayede dünyayı gezebiliyorlar. Bloglarının ismine ilham veren "Oi", aslında İngilizce dahil birçok farklı dilde, argo olarak "hey/selam" gibi anlamlara geliyor. Yani bir çeşit "merhaba" deme yöntemi. Ancak aynı zamanda isimlerinin baş harflerinin (Öykü ve İdil) bir araya gelmesinden de oluşan bir sözcük.

İstanbul'da 6 yıl IT sektöründe çalıştıktan sonra 2010 yılında tüm kariyerini bırakıp freelance fotoğrafçılığa başlayarak dünyayı gezmeye başladı: Rotasız Seyyah

22.000 km'lik yolu sadece trenle katederek bilinen kesintisiz en uzun tren yolculuğunu gerçekleştiren Mehmet Genç, İngilizceyi ve İspanyolcayı dünyayı gezerken öğrendi. Bu maceralarını anlattığı iki de kitabı bulunuyor: Rotasız Seyyah Yol Hikayeleri 1, Rotasız Seyyah Yol Hikayeleri 2

Dünyanın dört bir tarafındaki seyahat ve yemek deneyimleri için: gurukafa

"Beni öldürmeyen şey beni doyurur." mottosuyla dünyayı gezen Burak Kan, genellikle Instagram üzerinden yeme-içme ve seyahat deneyimlerini paylaşıyor. Daha geniş kapsamlı videolarını ise YouTube kanalında yayınlıyor.

Her yolun bir öyküsü vardır, bu öyküleri yaşamaya gidiyor: Mücahit Muğlu

Kendisine "görsel öykü anlatıcısı" diyen Mücahit Muğlu, bir doğa ve seyahat fotoğrafçısı. Seyahat etme ve fotoğraf çekme dışında arta kalan zamanlarında İnşaat Mühendisliği okumaya çalışan gezgin, Malatya'dan İstanbul'a taşınınca kendisini bu konuda geliştirmiş ve seyahatlerine ağırlık vermiş. Gezdiği yerleri uzun uzun yazdığı bir bloğu da bulunuyor.

Yaklaşık 12 senedir gezerek video ve fotoğraf içerikleri üreten bir sinematograf: Halil Bekar

Son iki yıldır bu işi profesyonel anlamda gerçekleştiren gezgin, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek Milli Parklar Genel Müdürlüğü için video ve fotoğraf içerikleri üretti. Yıllar içerisinde "Orman Bakanlığı, Kültür Bakanlığı" gibi kurumlarla ortak çalışmalar yürüttü. Şu an ise yeni projelerinden biri olan "Show Me Turkey" ile Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için çalışıyor ve yeni içerikler üretiyor.

Sarı renkteki Serçe marka arabasıyla Türkiye'nin dört bir yanını geziyor: Franzi

Franzi, 10.000 km'den fazla otostop çekti ve 60'tan fazla ülkeyi gezdi. Daha sonra ise en sevdiği şehir olan İstanbul'a yerleşti. Maceralarını TravelComic adlı hesaplarında paylaşıyor.

Reklam sektöründe 12 yıl çalıştıktan sonra işini bırakıp seyahat fotoğrafçılığına başlayan bir isim: Ahmet Erdem

Reklam sektörünün bir parçası olan fotoğrafçılıkla 2006 yılından beri amatör olarak ilgilendikten sonra bu işi profesyonel olarak yapmaya başlayan Ahmet Erdem, deneyimlerini 1 milyondan fazla takipçisiyle paylaşıyor.

Bir hayalin peşinden giderek 31 yaşında 89 ülke gördü: Deniz Pehlivan

Hayatı boyunca seyahat dergilerini, bloglarını okudu ve seyahat etmenin en büyük tutkusu olduğunu anladı. Ailesinin de denizci olmasından dolayı, bir özgürlük ve yeni heyecan arayışı onu bu konuda etkiledi. Bulunduğu yerden çok bulunmadığı yerleri merak etti, bugününü dününden farklı hale getirmek istedi. 12 yıldır yollarda ve hedefi 196 ülke görmek.

Sırt çantasıyla beraber 2015 yılından beri dünyayı geziyor: Emre Durmuş

Şimdiye kadar 60'tan fazla ülkede ve yüzlerce farklı destinasyonda bulunan Emre, Yol Günlükleri adlı bloğunda deneyimlerini takipçileriyle paylaşıyor. Hayatını değiştirmek isteyen binlerce insana dünyanın farklı yerlerinden binbir türlü yaşam modeli sunuyor.

Önce Türkiye’de otostopla kamp yaparak uzun bir süre gezdi, sonra yurt dışı maceralarına başladı: Yağmur Arat

Üniversiteden sonra mezuniyeti kutlamak adına interrail yapınca seyahat mikrobu ona da bulaştı. Yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra, monotonluktan sıkılınca işinden istifa ederek seyahati hayatının merkezi haline getirdi. 4 yıldır dünya turunda. Yola çıkmakla hayatının en doğru kararını verdiğini düşünüyor. Üstelik bir kitabı bile var: Bir Yol Bin İhtimal

Doğma büyüme Japonyalı olduğu için Japon Hamza ismini kullanmaya karar veren bir gezgin: Hamza Aydın

23 yaşındaki Japon Hamza, YouTube ve Instagram içerikleri ile ciddi bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran isimlerden. Babasının, Japonya'da yüksek lisans yapması sebebiyle orada doğdu ve büyüdü. Daha sonra annesi ve babası ayrılınca annesiyle birlikte Konya'ya yerleşti. Şimdilerdeyse İstanbul'da yaşıyor.

Instagram: Japon Hamza

YouTube: Japon Hamza

Hollanda’da doğup büyümüş Türkiye sevdalısı, macerasever bir adam: Adem Axoi

Online marketing şirketi sahibiyken babasının ölümünden sonra bir gün "Ben neden farklı bir şey yapmıyorum?" sorusunun cevabını aramaya başlayarak kalbinin sesinin peşinden gitmeyi tercih etti. Yurt dışına giden birçok Türk'ün aksine Avrupa'dan Türkiye'ye gelme cesareti gösteren Adem, genellikle Türkiye'deki maceralarını takipçilerine aktarıyor.

Şimdiye dek 40'tan fazla ülke gezen ve güzel manzaraların, kültürlerin fotoğraflarını çeken çift: Merve Ceran Çevik & Cuma Çevik

Memur olmak yerine fotoğrafçı olmayı tercih ederek çok sayıda ülkeyi gezen bu çifte özenmemek mümkün değil. Londra'da yaşayan çift, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okuduktan sonra kendilerini bu alanda yetiştirip dünyayı fotoğraflamaya başladılar.