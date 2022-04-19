Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Hangi Telefonların Fiyatı Düşecek?

19 Nisan'da (bugün) yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesiyle birçok telefona uygulanan ÖTV oranı değişirken, bu değişiklik sonrası telefonlara indirim gelmesi bekleniyor. Peki, hangi telefon modelinde ne kadar indirim yapılabilir?

19 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete ile birlikte cep telefonları için uzun zamandır beklenen ÖTV düzenlemesi yapıldı. 19 Nisan tarihi itibarıyla baz fiyatı 1.500 TL ve altı olan telefonlar %25, 1.500 TL – 3.000 TL aralığında olan telefonlar %40 ve 3.000 TL ve üzeri olan telefonlar %50’lik ÖTV vergisine tabi tutulacak.

ÖTV matrahında yapılan değişiklikle birlikte özellikle giriş ve orta segmentte bazı telefonlarda indirim yapılmasına yönelik beklenti oluştu. Peki, bu değişiklikle birlikte hangi telefon modellerine uygulanan ÖTV oranı değişecek? Telefonların indirimli fiyatları ne olacak? Gelin, ülkemizdeki popüler modellerden bazılarına bakalım.

ÖTV %40’tan %25’e düşecek telefonlar

Reeder P13

Satış fiyatı: 1.350 TL

Vergisiz fiyatı (%40 ÖTV, %18 KDV, %10 TRT, %1 Kültür Bakanlığı): 734 TL

Yeni vergili fiyatı (%25 ÖTV + KDV + TRT + Kül. Bak.): 1.201 TL (yaklaşık indirim oranı %11)

Aynı oranda indirimin görüleceği modeller:

Reeder P13 Blue Max Lite

TCL L7

Ne yazık ki bu fiyat aralığında çok fazla seçenek bulunmuyor.

ÖTV %50’den %40’a düşecek telefonlar:

Samsung Galaxy A32

Satış fiyatı: 4.799 TL

Vergisiz fiyatı (%50 ÖTV, %18 KDV, %10 TRT, %1 Kültür Bakanlığı): 2.440 TL

Yeni vergili fiyatı (%40 ÖTV + KDV + TRT + Kül. Bak.): 4.477 TL (yaklaşık indirim %6,70)

Aynı oranda indirimin görüleceği modeller: