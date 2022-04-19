Cep Telefonları İçin Yeni ÖTV Düzenlemesi Yayınlandı

Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte cep telefonlarına uygulanan ÖTV matrahında değişiklik yapıldı. %25'lik dilime giren akıllı telefonlarda ÖTV matrahı, 640 TL'den 1.500 TL'ye çıkarıldı. %50'lik dilime girecek telefonlar için alt sınır da 3.000 TL'ye yükseltildi.

Türkiye’de artan dövizle birlikte herhangi bir teknolojik cihaza erişmek bugün pek çok kişi için zorlaşırken, özellikle telefon gibi ihtiyaçlar kolay kolay karşılanamaz hale geldi. Cep telefonları için uygulanan ÖTV oranı da dövizin artışıyla birlikte artık üç kademe olarak değil, iki kademe olarak cihazlara yansımaya başlamıştı.

Cep telefonları için %25, %40 ve %50 olmak üzere üç farklı ÖTV uygulanıyor. %25’lik dilimde bulunan cep telefonları, döviz artışına rağmen bugüne kadar 640 TL’lik ÖTV matrahına tabi olmuştu. Döviz göz önüne alındığında bu matrah artık etkisini çoktan yitirmişken, bugün sonunda beklenen düzenleme geldi.

ÖTV matrahı yeniden belirlendi:

Bugün yayımlanan 31814 sayılı Resmî Gazete’de yer alan yeni kararla birlikte ÖTV matrahlarında değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte ilk kademede 640 TL olan ÖTV matrahı, 1.500 TL olarak belirlendi. İkinci kademe 640 - 1.500 TL aralığından 1.500 TL - 3.000 TL aralığına yükseltilirken, üçüncü kademe matrahda alt sınır da 1.500 TL'den 3.000 TL'ye çıkarıldı.