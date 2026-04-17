ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Resmen Yürürlüğe Girdi: Peki Neler Değişti?

Engellilerin ÖTV'siz araç alışı hakkındaki düzenleme Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. İşte detaylar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bir süredir engelli vatandaşların ÖTV’siz araç alımında büyük değişiklikler yapacak bir düzenleme gündemdeydi. Hatta bu haftanın başlarında bu düzenlemenin meclisten geçtiğini görmüştük. Bugün ise beklenen gelişme yaşandı. Düzenleme, resmen yürürlüğe girdi.

ÖTV’siz araç alımı hakkındaki yeni düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanarak resmen ülkemizde yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında engelli vatandaşlar için ÖTV’siz araç kapsamı genişletiliyor.

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Resmen Yürürlüğe Girdi: Peki Neler Değişti?
ÖTV’siz araç alımı düzenlemesi neleri içeriyor?

Yeni düzenleme, özellikle ortopedik engelli bireyler için yeni maddeler içeriyor. Buna göre %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan vatandaşlar, artık sürücü belgesi alamasa bile ÖTV’siz araç satın alabilecek. Böylece daha önce bu haktan yararlanamayan birçok kişi artık araba sahibi olacak. Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler, 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV muafiyetli araç satın alabilecek.

ÖTV’siz alınabilecek araçlardan da bahsedelim. Bu yılın başında yürürlüğe giren tebliğe göre ÖTV ve MTV’den muaf şekilde satın alınabilecek olan otomobillerin motor silindir hacmine bakılmadan ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2 milyon 873 bin 900 Türk Lirası'nın altında olması ve aracın yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor. Ortopedik engellilere ek olarak yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireylerin de belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabildiğini belirtelim.

Düzenlemenin detayları ve alınabilecek otomobiller:

poppy 1 saat önce
fosil yakıtlıların sonu geldi...
