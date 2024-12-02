Oxford, 2024 yılının kelimesini açıkladı. İçinde yaşadığımız sosyal medya dönemini gerçekten temsil eden "brain rot", bu yıl seçilen kelime oldu.

Dünyanın en büyük sözlükleri her yıl bir kelimeyi “Yılın Kelimesi” olarak seçiyorlardı. Birkaç hafta önce Cambridge’in 2024’ün kazananını duyurduğunu görmüştük. Şimdi ise herkesin merak ettiği açıklama geldi. Bu sefer Oxford, bu yılın kelimesini açıkladı.

Oxford University Press tarafından yapılan açıklamaya göre 2024’ün kelimesi, oylamalar sonucunda son zamanlarda sıkça kullanılan “brain rot” seçildi. Bu kelime, Türkçeye “beyin erimesi” veya “beyin çürümesi” olarak geçirilebilir.

Peki ne anlama geliyor bu “beyin erimesi”?

Brain rot, ya da beyin erimesi, aslında internet ile bağdaştırılmış, günümüzün en büyük sorunlarından birini temsil eden bir terim. Bunu, saatlerce internette düşük kalite içerik tüketenler için kullanıyor.

Yani anlamsızca uzun bir süre TikTok veya Instagram Reels gibi yerlerde kaydırıp anlamsızca video izleyenler, brain rot (beyin erimesi) yaşıyor. Sosyal medyanın tamamının neredeyse artık tamamen böyle kullanıldığını düşündüğümüzde günümüze çok uygun bir kelime diyebiliriz.

Tabii ki bu kelime çok daha eskiye dayanıyor. Ana anlamı önemsiz veya zorlayıcı olmayan materyallerin aşırı tüketimi sonucu bir kişinin zihinsel veya entelektüel durumunun bozulması. Ancak bu sene seçilmesinin nedeni, sosyal medya için kullanımı ve iyice popülerleşmesi.

Oxford’un aktardığına göre brain rot’un kullanımı 2024'te önceki yıla kıyasla %230 artış gösterdi. Oxford Profesörü Andrew Przybylski de kelimenin popülerliğinin “içinde yaşadığımız dönemin bir belirtisi” olduğunu ifade etti.

Geçen yılın kazananı için:

Cambridge'in 2024'te seçtiği kelime için: