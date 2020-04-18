Oyun Konsollarına %50'ye Kadar Ek Vergi Geliyor

Oyuncuların yeni nesil konsollar için para biriktirmeye başladığı şu günlerde oyuncuları ve daha birçok kişiyi üzecek yeni bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Kararı'yla oyun konsolu ve daha birçok ürüne ek gümrük vergisi geldi.

Ülkemizde donanım, bilgisayar ve oyun konsolu almak isteyen oyuncuların karşısına maalesef korkunç fiyatlar çıkabiliyor. Bu ürünlerin yurt dışına göre daha pahalı olmasıysa ülkemizde bu tür ürünlere uygulanan vergilerden kaynaklanıyor. Ancak bugün açıklanan bir karar, oyuncuların ve daha birçok kişinin elini cebinde bırakmasına neden olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’na göre bazı sanayi ürünleri ile video konsolu, karnaval eşyası, golf sopası gibi eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak. Yani bu tür ürünlerin fiyatı daha da artacak.

Oyun konsolları dahil birçok ürüne ek vergi:

Karara göre kauçuk iplikler, plastik plaka / levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makineleri, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları ve aksam parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyalara ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Kararda bahsi geçen her ürün için aynı oranda vergi uygulanmayacak. Söz konusu ilave gümrük vergisi, ürünlere göre yüzde 5 ila yüzde 50 arasında değişecek. Bunun yanı sıra bir başka Cumhurbaşkanı Kararı’yla gelişmekte olan ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında düşük oranda uygulanan ilave gümrük vergileri de diğer ülkelerin seviyesine çıkarılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre oyun konsollarına getirilen bu ilave yüzde 50’lik vergi, 18 Nisan 2020 ile 30 Eylül 2020 tarihler arasında geçerli olacak. Habertürk'ün yapmış olduğu habere göreyse bugün yayımlanan karar uyarınca 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren konsollardaki ilave gümrük vergisi oranı yüzde 20 olarak uygulanacak.

Yerli üreticilerin desteklenmesi ve istihdamın korunmasını amaçlayan yeni düzenlemelerle gelecek nesil oyun konsollarının fiyatlarını hiç beklemediğimiz kadar yüksek görebiliriz. Merakla beklenen yeni PlayStation 5 ve Xbox Series X’in fiyatlarının ek vergiyle 7.000 TL’yi geçmesini bekleyebiliriz.